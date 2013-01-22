به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین جشنواره عکس "ما می‌توانیم" شب گذشته، دوشنبه 2 بهمن ماه در تالار اندیشه حوزه هنری و با حضور رسول اولیازاده دبیر جشنواره و مدیرخانه عکاسان ایران و نیز حسن بنیانیان مدیر سابق حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رسول اولیازاده دبیر جشنواره "ما می‌توانیم" روی صحنه رفت و گفت: طرح اولیه جشنواره "ما می‌توانیم" شش سال پیش در ذهن من به وجود آمد که یک جور عکاسی خاص برای عکاسان خاص است که باید عکاسان توان خاصی برای حضور در یک سری اماکن خاص داشته باشند و میانگین شرکت‌کننده‌ها به دلیل خاص بودن موضوع حدود 150 نفر است.

وی افزود: عکاسان برای دیدن مانند همه مردم نیستند که دو چشم داشته باشند بلکه سه چشم دارند، دو چشم معمولی و چشم سوم که دوربین آنهاست که جهان را هنرمندانه‌تر می‌بیند و برخی چیزها را برای همگان ثبت و ضبط می‌کنند.

این عکاس ادامه داد: از بیش از 800 اثر که حدود 150 نفر عکاس برای ما ارسال کرده بودند، داورها با ظرافت و دقت بسیار به بررسی آثار پرداختند تا عکس‌ها نسبت به پارسال تکراری نباشد و دخل و تصرفی در آنها نشده باشد تا نمایشگاه خوبی ارایه شود.

اولیازاده در پایان افزود: در زمانی که قرار شد این جشنواره را برگزار کنیم با همفکری آقای بنیانیان یکی از دغدغه‌های ما این بود که بتوانیم عکاس‌های جوان را جذب کنیم و این جشنواره توانسته این کار را انجام دهد. امیدواریم بتوانیم در سال های بعدی، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی جشنواره را بهتر برگزار کنیم.

بعد از صحبت‌های اولیازاده فیلمی پخش شد که در آن داوران درباره کیفیت عکس‌ها صحبت کردند.

در ادامه این برنامه حسن بنیانیان، مشاور عالی رییس حوزه هنری در سخنانی گفت: از داورها تشکر می‌کنم که آن فضای تعارف‌آمیز را شکستند و صریح نظرات خود را گفتند.

وی افزود: در کشورهای جهان سوم مدیران دچار عقده حقارت ناخودآگاه می‌شوند. اینها پیشرفت و توسعه را صرفا در کارهای فیزیکی و چیزهایی که می‌شود با چشم دید مثلا دیدن بزرگترین‌ها خلاصه می‌کنند. در حالی که در بسیاری از اوقات توسعه در مغزها اتفاق می افتد.



بنیانیان در پایان گفت: در تمام عکس‌ها جای آدم ها خالی است، آدم‌هایی که تحول فکری انجام دادند و عکس ها را خلق کردند. همچنین جای یک کتابچه هم خالی است، یک کتاب ساده و جمع وجور با یک سری توضیحات تا بگوییم در جشنواره "ما می‌توانیم" به دنبال چه هستیم.





در ادامه این مراسم و پس از پخش کلیپی از آثار مهدی منعم و صحبت های او، از این عکاس تقدیر و تجلیل به عمل آمد و به پاس سال ها تلاشش در راه هنر عکاسی دفاع مقدس لوح تقدیری به وی اهدا شد.



در پایان مراسم اختتامیه ششمین جشنواره عکس ما می توانیم با حضور داوران جشنواره، ابراهیم صفریان، حسین نیک‌مهر و صابر زمانی به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.