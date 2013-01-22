هیچ کس حق عوام‏ فریبی ندارد/"خودزنی"عاملی در ایجاد وضع کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه دوشنبه در همایش "اقتصاد مقاومتی" در مسجد جامع بومهن که با حضور حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی برگزار شد، ادامه داد: امسال کلمه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به دلیل تشدید اعمال تحریم‏های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شد.

وی بیان داشت: یکی از این تحریم‏ها جلوگیری از فروش نفت ایران است، به طوری که اکنون نفت ایران حدود نصف سال گذشته به فروش می ‏رسد و از این رو، درآمد نفتی کشورمان نیز نصف شده که البته درآمدهای دیگری نیز وجود دارد اما نفت یکی از منابع مهم اداره کشور بوده و امسال به نصف فروش قبل رسیده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دشمنان نظام از سوی دیگر در خصوص بیمه کشتی ‏هایی که به سمت ایران در حرکت بودند نیز مشکلاتی ایجاد کرده ‏اند و به همین دلیل، بسیاری از کشتی‏ها با وجود بودن مشتری برای نفت ایران، نمی ‏آیند و این محصول در چاه ‏ها باقی می ‏ماند.

وی تأکید کرد: سومین کار آنها، این است که جریان جابجایی پول و دلارهای کشورمان در بانک‏های خارجی را با دشواری مواجه کرده‏ اند؛ اگر در گذشته، پول ایران در عرض 48 ساعت جابجا می‏ شد، اکنون این مهم در مدت زمانی دو ماهه صورت می‏ گیرد.

رضایی ظلم چهارم را که دشمنان در جهان راه انداخته اند، تهدید مستمر ملت‏ها و کشورها مانند قداره‏ بندها برای مبادلات اقتصادی با ایران دانست و گفت: شاید ظاهر این مورد جنگ نباشد اما کمتر از جنگ نیز نیست.

همان‏ گونه که در جنگ تحمیلی به جهاد دست زدیم، باید مقابل تحریم‏های اقتصادی نیز جهاد کنیم

وی ادامه داد: این تحریم‏ها، اقتصاد و زندگی مردم را هدف قرار داده‏اند و از این رو، رهبر فرزانه انقلاب مقابل این تحریم‏ها بر روی آوردن به اقتصاد مقاومتی تأکید دارند؛ حال همان‏ گونه که در جنگ تحمیلی به جهاد دست زدیم، باید مقابل تحریم‏های اقتصادی نیز جهاد کنیم.

این فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس در ادامه، تجربه هشت سال دفاع مقدس را عامل مصونیت ‏بخش دائمی نظام اسلامی و بازدارنده دشمنان برای تکرار تهاجم دانست و افزود: آنها در جنگ به دنبال اشغال شهرهای ما بودند و مناطقی را نیز گرفتند اما در سایه شهادت ‏طلبی جوانان این مرز و بوم، مناطق خود را پس گرفته و از مرزها به آن‏ سو حرکت کردیم؛ در شش سال آخر جنگ، ما حمله می ‏کردیم و آنها بودند که التماس می‏ کردند تا ایران جنگ را رها کند.

رضایی تصریح کرد: نتیجه این شیوه آن بود که در دو دهه گذشته، بارها تصمیم به حمله نظامی گرفته ‏اند اما هر بار با وحشت از ایران از انجام این کار پشیمان شده‏اند زیرا آنچنان ضرب شستی به آنها نشان دادیم که آن تجربه تبدیل به قدرت بازدارنده امروز شده است؛ در غیر این صورت، دشمنان کشورمان داستان را رها نکرده و دوباره در فرصت‏های بعدی حمله نظامی را از سر می ‏گرفتند.

باید با تفکر و برنامه ‏ریزی دقیق راهکارهایی برای خنثی‏ سازی تحریم ها پیدا کرد

رضایی ادامه داد: در حال حاضر نیز نباید ما تحریم می‏ شدیم و این فشار ظالمانه به ما وارد می ‏شد اما حالا که شده، باید با تفکر و برنامه ‏ریزی دقیق راهکارهایی برای خنثی‏ سازی تحریم ها پیدا کرد و در این میان، نه تنها باید راهی برای خنثی کردن این تحریم‏ها پیدا کرد بلکه باید چنان عمل کرد که آنها دیگر توان تحریم ما را نداشته باشند تا کشورمان مقابل این شیوه آسیب ‏ناپذیر شود.

وی با تأکید بر اینکه "منظور از بیان اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادی نیست" افزود: منظور اصلی، رفع فقر، بیکاری و گرانی در سایه اجرای این طرح است تا با فشار اقتصادی، مشکلی برای مردم پیش نیاید.

اقتصاد مقاومتی یعنی مقابله با گرانی و بیکاری

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی مقابله با گرانی و بیکاری؛ هر چند ملت ما از چنین چیزهایی وحشتی در دل ندارد اما اقتصاد مقاومتی به دنبال چنین مسائلی نیست؛ در حال حاضر، تحریم‏های اقتصادی وجود دارد اما بسیاری از مشکلات از مسائلی مانند خودزنی، خود‏تحریمی و سوء ‏مدیریت‏ها نشأت می‏ گیرد.

وی تصریح کرد: برخی از این مسائل با مدیریت صحیح رفع می‏ شود اما لازمه کار این است که مسائلی نظیر توجه به ارزش‏های الهی، زندگی مردم، اقتصاد کشور و اخلاق را جدی بگیریم؛ امروز باید به دیروز برگردیم و به نقاطی توجه کنیم که تا به حال به آنها توجهی نکرده‏ایم.

هیچ کس حق ندارد عوام‏ فریبی کند و دروغ بگوید

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: هیچ کس حق ندارد در این کشور با احساسات و افکار عمومی مردم بازی کرده، عوام فریبی کند و دروغ بگوید؛ خوشبختانه انسان‏های فرهیخته و منابع بسیار فراوانی در اختیار داریم و برخلاف دوران جنگ تحمیلی، میدان مبارزه تنها به عده ‏ای خاص محدود نیست بلکه مرد و زن و پیر و جوان می‏ توانند وارد میدان اصلی مقابله با دشمن شوند.

وی ادامه داد: این جهاد دو اثر مهم دارد؛ نخست آنکه زندگی و اقتصاد مردم و خانواده را بهبود می‏بخشد و دوم آنکه دشمن را زمینگیر می‏ کند؛ قصد دشمن این است که با افزایش فشار زندگی و اقتصاد، مردم را با مشکل مواجه کنند تا مردم با ریختن به خیابان‏ها، نظام را از پای دربیاورند.

رضایی اضافه کرد: اگر با خود ندیدن‏ها، ما را دیدن‏ها، عنایات الهی، توجهات حضرت ولی‏عصر(عج)، صداقت‏ها و یکرنگی‏ها دست به دست یکدیگر دهیم، زندگی مردم، اقتصاد کشور و کل نظام از این توطئه بزرگ نجات پیدا خواهد کرد.

زمانی بزرگ می ‏شویم که هویت، ارزش و سابقه تاریخی خود را داشته باشیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: ما زمانی بزرگ می ‏شویم که خودمان باشیم و هویت، ارزش و سابقه تاریخی خود را داشته باشیم؛ به این ترتیب، مردم و جوانان نسل‏های سوم و چهارم می‏ توانند دست روی زانوی خود بگذارند و با استفاده از سواد و انگیزه خود و البته مدیریت و حمایت، کسب و کار و اشتغال راه بیندازند و هر خانه می ‏تواند یک واحد تولیدی باشد.

وی ادامه داد: این شیوه کار در کشورهای شرق آسیا مانند چین و سنگاپور در حال انجام است و هر خانه به عنوان واحدی تولیدی و تجاری، اقتصاد خانوار را تأمین می‏ کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شاید افراد با شنیدن سخنان من، این سئوال را طرح کنند که آیا می ‏دانید وضع گرانی در کشور چگونه است؟ در بیانی ساده، اگر در زمان مشابه سال گذشته شما یکهزار تومان پول داشتید، حال قدرت خرید آن یکهزار تومان در ماه مشابه سال‏ جاری به 300 تومان رسیده، پس بحث بسیار جدی است.

با مدیریت درست می ‏توانستیم بسیاری از فشارها بر مردم را کاهش دهیم

وی ادامه داد: حال پرسش اینجاست که آیا همه این مسائل زیر سر تحریم‏ها است؟ آیا تحریم‏ها توانسته ‏اند به این صورت اقتصاد ما را از پای دربیاورند؟ پاسخ این است که خیر؛ ما این را قبول نداریم، البته اینکه ریشه از تحریم‏ها بوده قبول است، اما سوء ‏مدیریت نیز بسیار مؤثر است؛ ما با مدیریت درست می ‏توانستیم بسیاری از این فشارها بر مردم را کاهش دهیم که کاهش پیدا نکرد.

رضایی تصریح کرد: امروز در کشورمان، خود تحریمی بیش از تحریم‏های اقتصادی غرب است؛ در حال حاضر، خودمان برای خودمان بیشتر از آمریکا مشکل ایجاد می ‏کنیم. ببینید اگر کار، تولید و طرحی اشتغالزا قصد انجام شدن دارد، حداقل در شرایط کنونی باید به سرمایه‏ گذاری ختم شود، پس چرا این پروسه یک سال به طول می‏ انجامد؟ چرا 20 مانع مقابل آن ایجاد می‏شود؟ چرا در تولید جدیت به خرج نمی ‏دهند؟ مگر امسال، سال تولید ملی نیست؟ مگر امسال، سال حمایت از تولید و سرمایه ایرانی نبوده؟ مگر این سخن را بالاترین مقام این کشور نفرموده؟ پس وزارتخانه‏ها و استانداری‏ها بیایند و گزارش دهند که ما چه انجام داده‏ایم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: کارنامه بسیار ضعیف است، چرا؟ چون هم سوء‏ مدیریت وجود دارد و هم موانع اداری و کاغذبازی در این خصوص دخیل است.

"خودزنی" در کنار "خودتحریمی" عاملی در ایجاد وضع کنونی است

وی "خودزنی" را در کنار "خودتحریمی" عاملی در ایجاد وضع کنونی دانست و از دعواهای سیاسی در سال جاری انتقاد کرد و گفت: امسال باید نگاه کنید و ببینید که چقدر دعواهای سیاسی اتفاق افتاد، همه اینها در حالی بوده که وقتی به کشوری حمله و اشکالی ایجاد می ‏شود، دیگر نباید منازعه سیاسی یا همان خود‏زنی وجود داشته باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کاری کردند که مقام معظم رهبری فرمودند که "اگر این مسائل ادامه پیدا کند، من برخورد می ‏کنم"؛ این منازعات خیانت است؛ حال چرا باید در شرایط تحریم، کارهایی صورت گیرد که بالاترین مقام کشور به مسئولان چنین سخنی بگوید.

رضایی یادآور شد: سوء مدیریت، خود‏زنی و خود‏تحریمی در کنار تحریم‏های اقتصادی وجود داشته است اما بسیاری از این مسائل با مدیریت صحیح می‏ توانست وجود نداشته باشد.