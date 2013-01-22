سفیرکشورمان طرح 6 ماده ای ایران برای حل بحران سوریه را تبیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، "محمد جلال فیروزنیا " دراین مصاحبه ضمن پاسخ به سوالات خبرنگار این شبکه تلویزیونی به نقش سازنده و مثبت ایران در حل وفصل مناقشات منطقه ای همچون بحران عراق و افغانستان اشاره و سیاستهای اصولی کشورمان را در قبال بحران های منطقه ای به خصوص بحران های مرتبط با جهان اسلام تشریح کرد.

وی در این زمینه گفت:ایران همواره نقش مثبت و سازنده ای در تحولات منطقه ای داشته و به تلاش های خود برای استمرار این نقش ادامه می دهد . این نقش درعین حال مبتنی بر یک سری مواضع اصولی می باشد که در افغانستان و عراق به خوبی منعکس شده است و ایران همواره تاکید داشته که با دخالت نظامی خارجی در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی مخالف است.

فیروزنیا با تشریح پیامدهای منفی ناشی از دخالت نظامی بیگانگان در کشورهای منطقه گفت:ایران همواره در جهت بازگشت ثبات و امنیت به کشورهای بحران زده منطقه و همچنین کمک به مردم این کشورها برای شکل گیری یک روند سیاسی مطلوب و برخواسته از اراده مردم تلاش کرده است.

وی در این راستا به تحولات سوریه پرداخت و افزود: ایران از ابتدای تحولات در سوریه ، قویا با هرگونه دخالت خارجی در این کشور مخالفت کرده و این امر را به ضرر کشور و مردم سوریه و منطقه می داند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی رژیم صهیونیستی را تهدید اصلی، سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه خواند و گفت : نباید اجازه داد رژیم صهیونیستی از تحولات سوریه به نفع خود استفاده کند .

وی گفت : سوریه نقش محوری را در اساس مقاومت علیه رژیم صهیونیستی در منطقه بازی می کند و به همین دلیل بعضی از طرفها درصدد تضعیف و نابودی این نقش سوریه در منطقه می باشند.

سفیر کشورمان افزود: درعین حال که ایران از مقاومت در منطقه علیه رژیم صهیونیستی حمایت می کند، همواره خود را در کنار مردم کشورهای منطقه از جمله مردم سوریه می داند.

فیروزنیا در پاسخ به سوالی درخصوص نقش رسانه ها درانعکاس اخبار درست و صحیح از وقایع اتفاق افتاده در کشورهای منطقه به ویژه سوریه ، گفت : متاسفانه یک نوع سانسور خبری در مورد سوریه در حال انجام است و واقعیتهای موجود از تحولات این کشور برای افکار عمومی جهان منعکس نمی گردد.

وی با اشاره به کشتار مردم بیگناه سوریه افزود:ما صریحا اعلام کرده ایم جلوگیری از انتقال سلاح به داخل سوریه ، گام موثری برای توقف کشتارها و خونریزی در این کشور می باشد. تحولات یک سال و نیم گذشته در سوریه نشان داده است که راه حل نظامی برای این امر وجود ندارد و هرقدر این وضعیت به طول بیانجامد به همان اندازه روند نابودی بیشتر سوریه و کشتار مردم بیگناه افزایش پیدا می کند. بر همین اساس، بند یک طرح 6 ماده ای پیشنهادی از سوی ایران بر توقف سریع درگیریها و انجام آتش بس فوری و جلوگیری از ورود سلاح به داخل سوریه تاکید دارد.

وی افزود: ما معتقدیم که خشونت ها بایستی بلافاصله و با فوریت از سوی همه طرفها متوقف شود و هیچ توجیهی برای ادامه این درگیریها وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران برای کمک به برقراری آتش بس و توقف فوری درگیری ها آمادگی فوری دارد.

فیروزنیا در پاسخ به سوالی در خصوص آینده دولت فعلی سوریه گفت: تاکید ایران بر تحقق خواسته های ملت سوریه است و ما معتقدیم که در خصوص سرنوشت بشار اسد تنها مردم سوریه باید تصمیم بگیرند ما به تصمیم و رای مردم سوریه احترام گذاشته و با آن موافقیم.همه طرفها باید به خواست ملت سوریه احترام بگذارند و در این زمینه نبایستی شاهد دخالت خارجی بود.

وی افزود: سرنوشت سوریه براساس یک مشارکت سیاسی که خود مردم سوریه به آن شکل می دهند تعیین خواهد شد و مواضع ما در قبال تحولات سوریه در چارچوب منافع امت اسلامی می باشد ، در این چارچوب ما در کنار همه مردم سوریه و امت اسلامی هستیم.

سفیر کشورمان گفت : کسانی که روی پیروزی نظامی در سوریه شرط بندی کرده اند دچار خطای محاسباتی شده اند ، نباید در ارزیابی ازتحولات سوریه دچار ساده انگاری شد.تحولات سوریه هیچ طرف پیروز نظامی نخواهد داشت و تداوم درگیرها فقط به کشتار بیشتر مردم و نابودی سوریه منجر خواهد شد .

فیروزنیا درخصوص اقدامات انجام شده برای اجرائی نمودن طرح 6 ماده ای ایران گفت :ما همواره تاکید کرده ایم خشونت ها بایستی سریعا پایان یابد و در تماس های دیپلماتیک خود نیز بر این امر تاکید داشته ایم. حتی با جریانهای مردمی داخل سوریه این امر را مطرح و بر آن تصریح کرده و با نمایندگان ویژه سازمان ملل در امور سوریه (کوفی عنان و اخضر ابراهیمی) در همین چارچوب همکاری کرده و با رهبران کشورهای منطقه و جهان اسلام در تماس مستقیم بوده و بر این نکته نیز تاکید کرده ایم.

وی افزود: خوشبختانه تلاش ها جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب امیدوار کننده است و آزادی اخیر تعداد زیادی از زندانیان در سوریه ناشی از این تلاش ها بود.

فیروزنیا در پایان بر نقش محوری و هم رسانه ها در جهت اطلاع رسانی سریع، درست و تاثیر گذاردر خصوص موضوعات دو جانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید و بر لزوم گسترش سطح ارتباط و همکاری دو و چند جانبه ایران و مالزی برای تحقق این امر و شکستن سانسور خبری قدرت های بیگانه تاکید کرد.



