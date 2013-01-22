25 نشریه تخصصی و دانشگاهی مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، تقاضای صدور مجوز نشریات دانشگاهی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 25 نشریه مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین صدور مجوز تعداد 2 دو هفته‌نامه، 6 ماهنامه، 13 فصلنامه و 4 دو فصلنامه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات، با انتشار دوهفته‌نامه‌های «اینک امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی یمینی» و «مدیریت سرمایه‌گذاری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی آزادواری» موافقت شد.

در این جلسه ماهنامه‌های «صنعت سد و نیروگاه‌های برق آبی» به صاحب امتیازی «انجمن برق آبی ایران» و مدیرمسئولی «عباس علی آبادی»، «تفتان هرمز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد قیوم دهقانی»، «جنوبگان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «بهاره کریمی»، «رخصت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مرتضی احمدیان کاظم آبادی»، «اقتصاد مولد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ولی ملکی» و «طلیعه زندگی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «کورش محمدی»، هم مجوز نشر دریافت کردند.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین در جلسه روز گذشته خود، با انتشار فصلنامه‌های «عصر برق» به صاحب امتیازی «انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران» و مدیرمسئولی «حبیب رجبی مشهدی»، «مطالعات بیمه» به صاحب امتیازی «پژوهشکده بیمه» و مدیرمسئولی «غدیر مهدوی کلیشمی»، «اقتصاد مدیریت شهری» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران» و مدیرمسئولی «سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی»، «ثبت و گواهی بذر و نهال» به صاحب امتیازی «مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ـ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی» و مدیرمسئولی «حسن مداح عارفی»، «دانش پیشگیری و مدیریت بحران» به صاحب امتیازی «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» و مدیرمسئولی «عزیراله رجب زاده»، «روان پرستاری» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی پرستاری ایران» و مدیرمسئولی «مسعود فلاحی خشکناب»، «تحقیقات زمین شیمیایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند» و مدیرمسئولی «بابک آل طه کوهبنانی»، «نوآوران صنعت گستر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدعلی قاضی زاده مقدم»، «مدرسه نو» به صاحب امتیازی «سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور» و مدیرمسئولی «مرتضی رئیسی دهکردی»، «پژواک صنعت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین ساسانی»، «حبل ‌المتین» به صاحب امتیازی «شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» و مدیرمسئولی «مهدی فرمانیان»، «بررسی‌های حقوقی تعزیرات» به صاحب امتیازی «سازمان تعزیرات حکومتی» و مدیرمسئولی «علی مژدهی» و «داستان پژوهی» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن ادبیات داستانی ایران» و مدیرمسئولی «شهلا خلیل اللهی»، موافقت کرد.

در این جلسه دوفصلنامه‌های «آفتکشها در علوم گیاه پزشکی» به صاحب امتیازی «سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ـ مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور» و مدیرمسئولی «حسن عسکری»، «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمین» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی شاهرود» و مدیرمسئولی «احمد رمضان زاده»، «زبان شناسی کاربردی» به صاحب امتیازی «دانشگاه تربیت معلم آذربایجان» و مدیرمسئولی «بهرام بهین»، «سازه و فولاد» به صاحب امتیازی «انجمن سازه‌های فولادی ایران» و مدیرمسئولی «مجید صادق آذر» هم مجوز نشر دریافت کردند.

همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی و مدیرمسئولی شماری از نشریات موافقت شد.