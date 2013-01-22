نشست وزرای گردشگری آسه آن در لائوس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر از وینتیان ، در این نشست سیاست و برنامه ریزی واحد اعضای این اتحادیه به عنوان یک مقصد گردشگری یکپارچه با درنظر گرفتن ظرفیت های فرهنگی و مذهبی متفاوت و منحصر به فرد خود در جذب گردشگران خارجی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همچنین همزمان با برگزاری این نشست ، سی و دومین نمایشگاه گردشگری آسه آن (ATF) نیز در محل برگزاری همایشهای بین المللی شهر وینتیان در مساحتی بالغ بر 9 هزار متر مربع با حضور 970 سازمان و شرکت گردشگری از 10 کشور عضو اتحادیه برگزار می شود.

در این نمایشگاه فعالان صنعت گردشگری کشورهای آسه آن مجموعه های گردشگری خود را برای بیش از 500 خریدار از 56 کشور جهان ارایه کرده اند.

بیش از 140 خبرنگار و گزارشگر رسانه های 32 کشور جهان نیز برای پوشش اخبار این رویداد به وینتیان پایتخت لائوس سفر کرده اند.

نشست وزرای گردشگری و نمایشگاه گردشگری آ سه آن تا روز 24 ژانویه در وینتیان پایتخت این کشور برپا خواهد بود.



