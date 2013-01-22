بیکاری 100 فرزند شهید در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی رضایی شامگاه دوشنبه در جلسه هم اندیشی با روسای دانشگاههای بابل اظهار داشت: همه روسای دانشگاهها هسته های علمی و پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در سطح دانشگاههای مازندران راه اندازی کنند.

وی افزود: با راه اندازی این هسته‌های علمی، دانشجویانی که اهل پژوهش و تحقیق باشند شناسایی و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

رضایی با اشاره به اینکه اشتغال زایی و کارآفرینی دانشجویان شاهد و ایثارگر از رویکرد های مهم بنیاد شهید است، گفت: دانشجویان شاهد و ایثارگر دغدغه اشتغال نداشته باشند.

وی بیان داشت: بنیاد شهید استان به عنوان یک دستگاه حمایتی وظیفه دارد در زمینه ایجاد اشتغال این قشر از دانشجویان در جامعه حضوری فعال و تاثیرگذار داشته باشد.

رضایی افزود: هم اکنون قریب به هفت هزار فرزند شهید در مازندران وجود دارند که از این تعداد، کمتر از 100 نفر بیکار هستند.

وی بیان داشت: پرداخت شهریه دانشجویی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندارن در اولویت برنامه ها قرار دارد لذا از 9 هزار و 916 دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاههای مازندران، تعداد شش هزار و 326 نفر شهریه پرداز هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با بیان اینکه تعداد زیادی از شهریه های دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های این استان پرداخت شده است؛ افزود: بقیه دانشگاهها تا پایان سال شهریه ها را دریافت خواهند کرد.