به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سال سی» که حاصل تلاش پنج ساله بیش از 300 هنرمند عکاس در فاصله سالهای 1357 تا 1387 است، حدود 1400 عکس جذاب و دیدنی دارد که بیننده را به متن رخدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این سالها میبرد.
در شورای سیاستگذاری این مجموعه، افرادی همچون رضا طاهرخانی، محمد درودیان، فرهاد سلیمانی، سیداحمد محیط طباطبایی، سیدعباس میرهاشمی و مریم جلالی حضور داشتهاند.
عکسهای فاخر این مجموعه از میان بالغ بر 5 میلیون فریم عکس که در انتخاب اول به ده هزار فریم تقلیل پیدا کرده بودند، برگزیده شدهاند.
در فواصل کتاب، متنهایی بسیار خلاصه از ماهیت تاریخی سالها و دورهبندی آنها به دو زبان نگاشته شده است که با ترکیب عکسها میتواند انقلاب اسلامی را به نحوی هنری و جذاب به مخاطبان خارجی معرفی کند.
این کتاب با مقدمهای به قلم محمدحسین صفار هرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی به زیور طبع آراسته شده است.
به زودی در ایام دهه فجر، مراسم رونمایی از این کتاب در تالار وحدت با حضور آحاد هنرمندان و علاقمندان به انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
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