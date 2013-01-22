  1. فرهنگ و ادب
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۱۲

با عنوان «سال سی»/

اوج از کتاب 30 سال وقایع‌نگاری مصور ایران رونمایی می‌کند

اوج از کتاب 30 سال وقایع‌نگاری مصور ایران رونمایی می‌کند

کتاب وقایع نگاری مصور ایران پس از انقلاب اسلامی با عنوان «سال سی» به زودی از سوی سازمان هنری رسانه‌ای اوج عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سال سی» که حاصل تلاش پنج ساله بیش از 300 هنرمند عکاس در فاصله سال‌های 1357 تا 1387 است، حدود 1400 عکس جذاب و دیدنی دارد که بیننده را به متن رخدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این سال‌ها می‌برد.
در شورای سیاستگذاری این مجموعه، افرادی همچون رضا طاهرخانی، محمد درودیان، فرهاد سلیمانی، سیداحمد محیط طباطبایی، سیدعباس میرهاشمی و مریم جلالی حضور داشته‌اند.

عکس‌های فاخر این مجموعه از میان بالغ بر 5 میلیون فریم عکس که در انتخاب اول به ده هزار فریم تقلیل پیدا کرده بودند، برگزیده شده‌اند.

در فواصل کتاب، متن‌هایی بسیار خلاصه از ماهیت تاریخی سال‌ها و دوره‌بندی آنها به دو زبان نگاشته شده است که با ترکیب عکس‌ها می‌تواند انقلاب اسلامی را به نحوی هنری و جذاب به مخاطبان خارجی معرفی کند.

این کتاب با مقدمه‌ای به قلم محمدحسین صفار هرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی به زیور طبع آراسته شده است.

به زودی در ایام دهه فجر، مراسم رونمایی از این کتاب در تالار وحدت با حضور آحاد هنرمندان و علاقمندان به انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1797099

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