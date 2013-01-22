  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آمریکا

- در پی برخورد دست کم 76 دستگاه خودرو در اتوبانی در اوهایو یک دختربچه 12 ساله کشته و ده ها نفر نیز زخمی شدند.

آفریقا

-نخست وزیر الجزایر در سخنانی با انتقاد از از اقدامات کانادا در جریان گروگانگیری هفته گذشته از تصمیم جدی کشورش برای مبارز با القاعده خبر داد.

اروپا

- نتایج یک تحقیق بین المللی حکایت از کاهش اعتماد مردم آلمان به سیاستمداران این کشور دارد.

- دادگاه میلان اعلام کرد که رای پرونده فساد اخلاقی سیلویو برلوسکنی بعد ار انتخابات ایتالیا اعلام می شود.

غرب آسیا

- روسیه تخلیه اتباع خود از سوریه را آغاز می کند.

- سرزمین های اشغالی امروز سه شنبه شاهد برگزاری انتخابات است.

- رئیس جمهور مصر از مداخله فرانسه در مالی انتقاد کرد. 

کد مطلب 1797102

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