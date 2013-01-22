عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا
- در پی برخورد دست کم 76 دستگاه خودرو در اتوبانی در اوهایو یک دختربچه 12 ساله کشته و ده ها نفر نیز زخمی شدند.
آفریقا
-نخست وزیر الجزایر در سخنانی با انتقاد از از اقدامات کانادا در جریان گروگانگیری هفته گذشته از تصمیم جدی کشورش برای مبارز با القاعده خبر داد.
اروپا
- نتایج یک تحقیق بین المللی حکایت از کاهش اعتماد مردم آلمان به سیاستمداران این کشور دارد.
- دادگاه میلان اعلام کرد که رای پرونده فساد اخلاقی سیلویو برلوسکنی بعد ار انتخابات ایتالیا اعلام می شود.
غرب آسیا
- روسیه تخلیه اتباع خود از سوریه را آغاز می کند.
- سرزمین های اشغالی امروز سه شنبه شاهد برگزاری انتخابات است.
- رئیس جمهور مصر از مداخله فرانسه در مالی انتقاد کرد.
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