کمک خیران قائم شهری به هوشمندسازی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مفید فلاحی مدیر آموزش و پرورش قائم شهر اظهار داشت: با کمک خیران، مدرسه ابتدایی قائم شهر هوشمند شد.



وی افزود: دو خیر این شهرستان، آقای رحمان چالاکی با اهدا 20 میلیون ریالی و خانواده مرحوم حاج سید باقر باقری با اهدا پنج میلیون ریال بابت دبستان مهر را هوشمند کردند.



فلاحی گفت: پیش از این خیران و اولیا دانش آموزان الغ بر 200 میلیون ریال در امر هوشمندسازی به این مدرسه اهدا کردند.

فرهنگی مازندرانی مقام دوم جهانی مسابقات بین المللی عکاسی شد

سید علی ساداتی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران گفت: همکار فرهنگی مازندرانی در مسابقات بین المللی عکاسی مقام دوم جهانی را کسب کرد.



وی بیان داشت: علی اصغری کارشناس تربیت بدنی این اداره کل در مسابقات بین المللی عکاسی در بخش عکس های طبیعت و چشم انداز که در کشور سوئیس برگزار شده بود در ماه نوامبر 2012 موفق به کسب مقام دوم جهانی شد.



ساداتی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگی استان اظهار داشت: اصغری در بخش عکس های طبیعت و چشم انداز که در کشور سوییس در ماه نوامبر 2012 برگزار شد ، این افتخار را نصیب ایران کرد.

کمک 500 میلیونی خیران بابلی به هوشمندسازی مدارس

عیسی لطیفی، مدیر آموزش و پرورش بابل گفت: خیران بابلی 500 میلیون ریال جهت هوشمند سازی مدارس کمک کردند.



وی افزود: خیران بابلی امسال برای هوشمند کردن مدارس بابل بیش از 50 میلیون تومان کمک کردند.



لطیفی گفت: از 220 کلاس درس پایه ششم ابتدایی بابل 200 کلاس هوشمند و نیمه هوشمند شدند.

مشارکت 100 درصدی دانش آموزان ساری در طرح بازسازی عتبات

دانش آموزان مدارس ابتدایی هولا، طاهرده، همت آباد و مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهید عزتی همت آباد با تمام توان در طرح مشارکت کرده و عشق و ارادت خود را به اهل بیت در این بخش به نمایش گذاشتند.



دانش آموزان مجتمع شهید عزتی همت آباد، همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع ) با مشارکت 100 در صدی کمک های نقدی خود را برای بهسازی عتبات عالیات تقدیم کردند.



این حرکت در راستای تربیت دینی و ارتقا قوای معنوی دانش آموزان صورت می پذیرد.