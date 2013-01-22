مفهوم علم در تمدن اسلامی و نقش آن در پیشرفتها و توقفها بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتم از سلسله نشستهای الگوی اسلامی ایرانی ـ پیشرفت که به همت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود، به مفهوم علم در تمدن اسلامی و نقش آن در پیشرفتها و توقفها اختصاص دارد.

در این نشست که یکشنبه 8 بهمن ماه در ساعت 15 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان این موضوع را بررسی خواهد کرد.

این نشست در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع جلال آل احمد برگزار می شود.



دومین سلسله از نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به همت گروه مطالعات توسعه اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، از 16 آبان آغاز و تا 22 اسفند ماه هر دو هفته یک بار برپامی گردد.