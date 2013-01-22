دستگاه های دولتی خراسان شمالی بدهی خود را به اوقاف پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم مهدوی پور صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: تاکنون در مجموع 12 هزار و 737 موقوفه و رقبه در خراسان شمالی ثبت شده که چهار هزار و 310 مورد از این تعداد موقوفه و هشت هزار و 427 مورد نیز رقبه است.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات موقوفات و رقبات استان در سیستم جامع در حال انجام است، اظهار داشت: تاکنون اطلاعات بیش از 90 درصد موقوفات و رقبات خراسان شمالی در سیستم جامع این سازمان ثبت شده است.

حجت الاسلام مهدوی پور در ادامه با اشاره به ثبت 31 وقف جدید در سال جاری افزود: همچنین در سال جاری درآمد موقوفات و بقاع متبرکه خراسان شمالی بیش از 150 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی امسال برای 70 موقوفه استان سند ششدانگ صادر شده و همچنین هزار و 360 سند اجاره نیز به روز شده است.

وی همچنین با بیان اینکه در خراسان شمالی 154 بقعه متبرکه وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 13 باب از بقاع متبرکه استان که ساختمان فرسوده ای داشتند، تخریب شده و در حال بازسازی هستند.

این مسئول اضافه کرد: علاوه بر این در سال جاری ضریح 12 بقعه متبرکه استان تعویض شده که برای ساخت هر کدام از این ضریح ها حدود 30 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

حجت الاسلام مهدوی پور در پایان با یادآوری بدهی کلان دستگاه ها و ادارات دولتی خراسان شمالی به اوقاف و امور خیریه از این دستگاه ها خواست تا با پرداخت بدهی‌های خود به این اداره کل زمینه اجرای نیات خیر واقفان را فراهم کنند.

