برنامه های اساسی حوزه سلامت بزودی اجرا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد شب گذشته در مراسم پایانی نخستین جشنواره خدمات الکترونیک سلامت و سومین جشنواره ملی رسانه های سلامت در مرکز همایشهای رازی، خواستار بکارگیری خدمات الکترونیک سلامت در راستای حفظ کرامت انسانی بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی شد.

وی گفت: خدمات الکترونیک سلامت می تواند منشاء انقلابی در عرصه سلامت و دسترسی به اطلاع رسانی و اطلاع یابی سلامت باشد.



طریقت افزود: باید امکانات خدمات الکترونیک سلامت در جهت توجه به مردم و رصد بیماران در بیمارستان ها و حفظ و گسترش کرامت انسانی بیماران به کار گرفته شود.



وی ادامه داد: با گسترش خدمات الکترونیک سلامت همه مسئولان نظام سلامت می توانند خدمات ارائه شده را رصد کرده و وضعیت بیماران را مشاهده کنند.



طریقت منفرد گفت: رصد بیماران و وضعیت درمان آنها توسط این خدمات می تواند در ستاد وزارت بهداشت نیز می تواند پی گیری شود.

وی بیان داشت: دغدغه اصلی بیماران در بخش پذیرش است و باید در این بخش کرامت انسانی بیمار که بزرگترین ودیعه خدا به اوست حفظ شود.



سرپرست وزارت بهداشت گفت: این سیستم باید به ما این امکان را بدهد که همراه مریض در بیمارستان حرکت کنیم. حتی می توانیم با بیمار به صورت تلفنی در ارتباط باشیم.



وی با اعلام این مطلب که بزودی برنامه های اساسی حوزه سلامت با توجه به برنامه پنجم توسعه کشور اعلام و اجرایی خواهد شد، خواستار توجه بیشتر رسانه ملی به موضوع سلامت در کشور شد.