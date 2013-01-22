ایجاد 200 واحد صنعتی در سنندج/ 10 هزار شغل در بخش پتروشیمی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودیان شامگاه شنبه در نشست بررسی مشکلات فاز دوم خط انتقال پلی اتیلن از جنوب به شمال غرب کشور اظهار داشت: با افتتاح و راه اندازی پتروشیمی کردستان زمینه برای ایجاد 200 واحد صنعتی پائین دست در این استان به ویژه شهرستان سنندج فراهم می شود.

وی ادامه داد: راه اندازی واحد پتروشیمی در استان کردستان با تامین مواد اولیه در دسترس و ایجاد خط انتقال بهترین فرصت در راستای رفع بیکاری در این منطقه است و به همین دلیل انتظار می رود که از تمامی مدیران شهرستانی و استانی زمینه را برای رفع مشکلات پیش روی این پروژه فراهم کنند.

مدیر عامل شرکت توسعه پتروشیمی کشور بیان کرد: خطر انتقال پلی اتیلن که از عسلویه آغاز می شود تا شهر تبریز ادامه دارد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در طول مسیر مواد اولیه و مورد نیاز 12 واحد پتروشیمی را در استان های لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، آذربایجان غربی و شرقی تامین می کند.

وی طول خط انتقال پلی اتیلن از جنوب به شمال غرب کشور را نزدیک به دو هزار و 700 کیلومتر عنوان کرد و افزود: همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال 85 میزان اعتبار مورد نیاز برای احداث خط انتقال بالغ بر دو هزار 500 میلیارد تومان بوده است که هم اکنون بخشی از کار به اتمام رسیده است و در حال حاضر مواد اولیه واحد پتروشیمی کرمانشاه توسط این خط انتقال تامین می شود.

محمودیان با اشاره به تاثیر افتتاح این واحد تولیدی و صنعتی در استان کردستان در راستای رسیدن به توسعه گفت: با افتتاح این پروژه و همچنین ایجاد صنایع پائین دستی می توان در این استان نزدیک به 10 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که این اقدام بهترین فرصت برای جبران کمبودهای کردستان است.

وی در پایان ضمن درخواست از مدیران و مسئولان استان برای همکاری در راستای رفع مشکلات این طرح و همچنین خط انتقال آن یادآور شد: هدف اصلی از اجرایی کردن این طرح تولید محصولات صادراتی در حوزه پتروشیمی است و به همین دلیل باید اقدامات بهتری در این بخش صورت گیرد و شرایط برای بهره برداری هر چه سریعتر از این طرح فراهم شود.

در این نشست که با حضور جمعی از فرماندار شهرستان سنندج و جمعی از مدیران و مسئولان این شهرستان برگزار شد، مسائل و مشکلات پیش روی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

