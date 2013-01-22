محسن غفار که در آلمان بسر می برد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: برای من جای تعجب دارد که سالهاست کسی خبری از من نمی گیرد. زمانی که حقم در ایران ضایع می شد و جوایز متعددی که برای مدال آوری می گرفتم را نمی دادند هیچ کس به دنبال غفار نبود ولی وقتی از ایران خارج شدم همه دنبال این هستند که ببینند من پناهنده شدم یا خیر؟

وی افزود: برای مدت سه ماه و به صورت قانونی به آلمان آمده ام. به صراحت می گویم که پناهنده نشده ام و اکنون در حال تمرین در یک تیم آلمانی هستم. مهلت روادید من بعد از هفته دوم مسابقات بوندس لیگا به پایان می رسد و اگر تمدید شد که تا پایان مسابقات می مانم و اگر نشد به ایران باز می گردم.

غفار در مورد زمان بازگشت خود به تهران گفت: تا زمان مسابقات جایزه بزرگ دوسلدورف اینجا هستم. بعد از پایان این مسابقات اگر اجازه پیدا کردم در اردوی مشترک شرکت می کنم و اگر نشد به تهران باز می گردم. یکبار دیگر می گویم که من پناهنده نشدم و خانواده من در ایران است و به زودی بر می گردم.

نزدیک به 50 روز قبل تیم ملی جوجیتسو راهی رقابتهای جهانی در اتریش شد که بعد از پایان این مسابقات خبر بازنگشتن یکی از اعضای تیم منتشر و خیلی زود تکذیب شد.

محمد حسن رستمیان مسئول جوجیتسو ایران در این مورد به مهر گفت: نام محسن غفار 10 روز قبل از اعزام تیم به اتریش از لیست نفرات اعزامی خارج و وی تیم ملی جوجیتسو را در سفر به اتریش همراهی نکرد.