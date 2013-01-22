بخشی از بزرگراه کربلا در استان همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، افتتاح قطعه اول و دوم آزاد راه ساوه همدان به طول 85 کیلومتر و با هزینه هزار و 900 میلیارد ریال توسط محمود احمدی نژاد افتتاح شد.

این آزاد راه 175 کیلومتر طول دارد و امروز توسط رئیس جمهور 85 کیلومتر از آن افتتاح شد.

آزاد راه ساوه همدان بخشی از آزاد راه کربلا است که در اصل به قصر شیرین و بعد کربلا وصل می شود.

ابتدای این آزاد راه از 25 کیلومتری ساوه شروع می شود و در منطقه کوریجان همدان به اتمام می رسد و در آینده این آزاد راه به سمت قصر شیرین و سپس کربلا امتداد پیدا خواهد کرد.