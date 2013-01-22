  1. سیاست
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۴

با حضور رئیس جمهور؛

بخشی از بزرگراه کربلا در استان همدان افتتاح شد

بخشی از بزرگراه کربلا در استان همدان افتتاح شد

بخشی از آزاد راه ساوه همدان به مساحت 85 کیلومتر مربع و با هزینه هزار و 900 میلیارد ریال توسط رئیس جمهور در استان همدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، افتتاح قطعه اول و دوم آزاد راه ساوه همدان به طول 85 کیلومتر و با هزینه هزار  و 900 میلیارد ریال توسط محمود احمدی نژاد افتتاح شد.

این آزاد راه 175 کیلومتر طول دارد و امروز توسط  رئیس جمهور 85 کیلومتر از آن  افتتاح شد.

آزاد راه ساوه همدان بخشی از آزاد راه کربلا است که در اصل به قصر شیرین و بعد کربلا وصل می شود.

ابتدای این آزاد راه از 25 کیلومتری ساوه شروع می شود و در منطقه کوریجان همدان به اتمام می رسد و در آینده این آزاد راه به سمت قصر شیرین و سپس کربلا امتداد پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 1797139

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