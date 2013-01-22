تعیین مربی ایرانی تیم ملی والیبال در نشست با داورزنی/ توافق با معدنی یا اکبری

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تمدید قرارداد خولیو ولاسکو با فدراسیون والیبال به عنوان سرمربی تیم ملی، وی گزینه‌های ایرانی مورد نظر خود را برای همکاری در این تیم و همچنین تیم زیر 23 سال به فدراسیون والیبال معرفی کرد تا در بازگشت دوباره به ایران کار با آنها را آغاز کند.

حسین معدنی، سرمربی تیم باریج اسانس کاشان که خود زمانی هدایت تیم ملی والیبال را بر عهده داشت و این تیم را نخستین بار فینالیست آسیا کرد همراه با پیمان اکبری، سرمربی تیم پیکان تهران گزینه‌های مورد نظر ولاسکو هستند که البته هنوز فدراسیون در مورد همکاری با آنها در تیم ملی تصمیمی نگرفته چون هنوز مذاکره‌ای صورت نگرفته است.

در همین راستا قرار است به زودی و شاید طی هفته آینده، محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال طی نشست‌های جداگانه مذاکرات لازم با این دو مربی را انجام دهد تا در صورت حاصل شدن توافق وضعیت تیم ملی از بابت مربی هم مشخص شود. در صورت حاصل شدن توافق، یکی از این دو مربی مانند در کنار "سیچلو"، همکار و دستیار ولاسکو در کادر فنی تیم ملی خواهد شد و دیگری هم به عنوان سرمربی هدایت تیم زیر 23 سال را بر عهده می‌گیرد.

امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ولاسکو معتقد است حسین معدنی و پیمان اکبری همواره تیم‌های خوبی را در لیگ برتر داشته‌اند. اعتقاد سرمربی تیم ملی بر این است که بازیکنان آنها پیشرفت زیادی در جریان لیگ داشته‌اند بنابراین این اگر آنها بتوانند در تیم ملی به ولاسکو کمک کنند بسیار مثمرثمر خواهد بود هم برای بازیکنان خودشان و هم برای بازیکنان دیگر تیم‌ها که به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد.

سرپرست تیم ملی والیبال تاکید کرد: معدنی و اکبری گزینه‌های مورد نظر خولیو ولاسکو برای تیم ملی هستند اما اینکه هنوز مذاکره‌ای با آنها انجام نشده است. قرار است داورزنی در نشست‌های جداگانه با این دو مربی، با آنها در مورد پیشنهاد همکاری با فدراسیون والیبال مذاکره کند. قطعا بعد از این نشست همه مسائل مشخص می‌شود. اینکه این مربیان چه پاسخی خواهند داشت و حکم آنها برای کجا زده می‌شود.

خوش‌خبر تاکید کرد که از میان گزینه‌های ایرانی، یکی به عنوان مربی تیم ملی انتخاب می‌شود دیگری سرمربی تیم زیر 23 سال برای شرکت در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و مسابقات جهانی برزیل خواهد شد.

ولاسکو در حالی معدنی و اکبری را به عنوان گزینه‌های مربیگری تیم ملی معرفی کرده است که پیش از این و از ابتدای آغاز اردوهای آماده سازی تیم ملی والیبال با هدایت خولیو ولاسکو، مربیان ایرانی مانند ناصر شهنازی، رضا ابراهیمی، مسعو آرمات، جهانگیر سیدعباسی، محمد وکیلی و رضا مومنی به عنوان مربی در جلسات تمرینی ملی‌پوشان حضور داشتند.

رضا ابراهیمی مربی تیم ملی والیبال در مسابقات قهرمانی آسیا (تهران) بود و ناصر شهنازی هم در اردوهای آماده سازی تیم ملی در اروپا پیش از حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک و پیگیری تمرین در اسلونی، صربستان و بلغارستان این تیم را همراهی کرد. البته تیم ملی والیبال بدون مربی ایرانی و فقط با احمد مساجدی به عنوان مترجم در رقابت‌های گزینشی المپیک شرکت کرد.

کوروش باقری حضور تمام وقت ندارد

سرپرست تیم ملی والیبال در مورد همکاری کوروش باقری به عنوان مربی بدنساز با این تیم هم توضیح داد و به خبرنگار مهر گفت: طبق نظر ولاسکو و وقتی جذب مربی بدنساز خارجی منتفی شد، کارهای بدنسازی تیم ملی به کوروش باقری سپرده شد اما او حضور تمام وقت در تیم ملی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این مربی روی کارهای بدنسازی نظارت خواهند داشت اما فردی را معرفی می‌کنند تا به صورت تمام وقت در کنار تیم ملی باشد. البته به زودی باقری بازدیدی از سالن بدنسازی و تمرینات تیم ملی خواهد داشت تا با نظر وی کمبودها را برطرف کنیم تا از بدو ورود ولاسکو به ایران، تمرینات بدنسازی تیم ملی آغاز شود.

برنامه ریزی برای اردو در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو که پس از تمدید قرارداد خود با فدراسیون والیبال به کشورش بازگشت، 11 اسفندماه به ایران باز می‌گردد تا از 12 اسفندماه اردوی تیم ملی را با حضور بازیکنان که تیم‌های باشگاهی آنها جواز حضور در مرحله پلی‌آف لیگ برتر را به دست نیاورده‌اند، آغاز کند.

بر همین اساس مسئولان فدراسیون والیبال از حالا به دنبال برنامه ریزی برای اردوهای برون مرزی تیم ملی هستند. خوش خبر در این زمینه به مهر گفت: به احتمال زیاد با دعوت بلغارستان که در لیگ جهانی حضور دارد اما همگروه با ما نیست، سفری به این کشور خواهیم داشت. ضمن اینکه در حال مذاکره برای حضور در تورنمنت‌‎های بین‌المللی اروپا یا برگزاری دیدار با تیم‌های مختلف هستیم اما هنوز هیچ برنامه‌ای نهایی نشده است.