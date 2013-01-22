لیگ برتر والیبال کشور/کار دشوار شهرداری تبریز در برابر سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر چهارشنبه چهارم بهمن با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری خواهد شد که در یکی از بازی های هفته، تیم شهرداری تبریز از ساعت 16 در سالن شهید صمد اقدمی به دیدار تیم سایپای البرز می رود.

تیم شهرداری تبریز که هفته قبل برابر تیم نه چندان قدرتمند باریج اسانس کاشان تن به شکست سه بر یک داد و نتوانست از این دیدار بیرون از خانه حتی یک امتیاز بگیرد، این هفته در شرایطی به دیدار تیم سایپا می رود که این تیم البرزی نیز هفته هفدهم را با شکست مشابه سه بر یک در شهر ارومیه و برابر تیم شهرداری این شهر سپری کرده است.

این تیم تبریزی که در کورس با باریج اسانس کاشان تیم همسایه جدولی اش عقب ماند، این هفته حتی در صورتی که دست به کار بزرگی زده و تیم سایپا را دست خالی روانه کرج کند، نمی تواند از جایگاه دوازدهمی خود تکان بخورد و فقط فاصله خود با تیم های بالای سری اش را کاهش خواهد داد.

در سوی مقابل شاگردان فرهاد نفرزاده در تیم سایپا که هفته قبل در صورت پیروزی برابر تیم شهرداری ارومیه می توانستند خانه چهارم را برای خود نگه دارند، این فرصت را در همسایگی شهر تبریز از دست دادند تا اکنون و در بازی این هفته سالن شهید اقدمی تبریز، شانس بازگشت به خانه چهارم را جست و جو کنند.

این در حالیست که 5/1 ساعت پس از شروع بازی چهارشنبه شهرداری تبریز با سایپای البرز، تیم شهرداری ارومیه بایستی در دیداری سخت به خانه تیم پیکان تهران رفته و میهمان تیم صدرنشین جدول باشد. سایپایی ها که به شکست تیم شهرداری ارومیه در خانه پیکان امیدوارند، با انگیزه بالایی برابر تیم شهرداری تبریز صف آرایی خواهند کرد و از اینرو می توان کار شاگردان احمد مساجدی را در خانه کمی سخت پیش بینی کرد.

از ساعت 17:30 چهارشنبه نیز پنج بازی همزمان دیگر برگزار خواهد شد که نتیجه بازی تیم باریج اسانس در خانه تیم پیشگامان یزد و همچنین مصاف تیم آلومینیوم المهدی با تیم نوین کشاورز در بندرعباس می تواند برای تیم شهرداری تبریز مهم تلقی شود.

اما شکست هفته قبل تیم شهرداری در خانه باریج اسانس نه تنها این تیم تبریزی را در کورس با رقیب شانه به شانه اش در جدول عقب گذاشت، بلکه نگرانی های احمد مساجدی را نیز افزایش داد. این مربی که دستیار خولیو ولاسکو در تیم ملی بود، نتوانسته در شش هفته سپری شده از نیم فصل دوم تیم شهرداری را از پایین جدول نجات دهد و اکنون این نگرانی وجود دارد که مبادا این تیم تبریزی با تداوم نتایج ضعیف خود، بار دیگر به دسته پایین تر سقوط کند.

تا قبل از بازی های هفته هفدهم، تیم شهرداری تبریز با 17 امتیاز در رده نازل دوازدهم قرار دارد و تیم سایپا با 29 امتیاز پنجم است.