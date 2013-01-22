ثبت چهار اثر معنوی گلستان در فهرست آثار ملی ایران

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، جاجیم بافی چادرشب بافی گرگان از جمله آثار معنوی استان است که ثبت فهرست آثار ملی کشور شده است.

وی اظهار داشت: همچنین سوزندوزی ترکمن و دوتار ترکمن نیز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت ثبت مواریث معنوی استان گلستان درفهرست آثار ملی کشور، در هفتمین نشست شورای عالی ثبت کشور در استان سمنان برگزار شد، 12 اثر استان جهت ثبت پیشنهاد شد که چهار اثر به ثبت ملی رسیدند.

عباسی گفت: ساخت دو تار ترکمن، جاجیم بافی گرگان، سوزن دوزی ترکمن، چادر شب بافی گرگان، خوراک سنتی ساک گرگان، نمد مالی ترکمن صحرا، قزاق دوزی ، زین سازی اسب ترکمن، خوراک سنتی چکدرمه درترکمن صحرا از جمله این آثار پیشنهادی است و سوارکاری سنتی ترکمن، مراسم قاشق زنی چهارشنبه سوری گرگان، شیرینی اوماج، نان خرمایی و زنجفیلی گرگان از جمله آثار معنوی است که برای ثبت درفهرست آثار ملی کشور پیشنهاد شدند که چهار اثر مورد تایید قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان افزود: قبلا نیز 14 اثر معنوی استان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بودند.