دادگاه تجدید نظر رهبر سابق لیبریا به زودی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، قرار است که به زودی دادگاه تجدید نظر "چارلز تایلور" رهبر سابق لیبریا و یکى از خطرناک ترین جنگ سالاران آفریقا در دادگاه مورد حمایت سازمان ملل در لاهه برگزار شود.

دادگاه بین المللی لاهه مه گذشته چارلز تایلور را به دلیل کمک کردن و ترغیب به جرایم جنگی وجنایت علیه بشریت در جریان جنگ داخلی در کشورهمسایه سیرالیون به 50 سال زندان محکوم کرد.

وی نخستین رئیس جمهور پس از جنگ جهانی دوم بود که در دادگاه بین‌ المللی به جنایت علیه بشریت محکوم شد.

چارلز تایلور64 ساله همچنین در نامه ای به اعضای مجلس خواستار دریافت حقوق بازنشستگی به میزان 25 هزار دلار شده است.

چارلز تایلور در جنگ داخلی در لیبریا و همسایه شمالی آن سیرالئون دخالت داشته و در مجموع در 11 مورد از جمله قتل، تجاوز جنسی و تحریک شورشیان به ارتکاب جرم، متهم شناخته شده است.

بی بی سی در این رابطه می نویسد: مخالفان چارلز تایلور اعتقاد دارند وی با فروش الماس های معادن در بازارهای جهانی، هزینه های شورشیان "جبهه متحد انقلابی" سیرالئون را تامین کرده است. از دیگر اتهامات چارلز تایلور می توان به مسلح کردن و استفاده از نوجوانان به عنوان سرباز در "جبهه متحد انقلابی" اشاره کرد.

چارلز تایلور پس از دوران ریاست جمهوری لیبریا از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳، به نیجریه تبعید شد و در آخر جهت محاکمه به لاهه فرستاده شد. با توجه به این که دولت هلند فقط برگزاری دادگاه را تقبل کرده بود، چارلز تایلور باید دوره محکومیت خود را در انگلیس بگذراند.