  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

الیاس خوآ خبر داد:

حال چاوز خوب است/ ژنرال دستورات را صادر کرد

حال چاوز خوب است/ ژنرال دستورات را صادر کرد

وزیر خارجه ونزوئلا از بهبود حال رئیس جمهور این کشور خبر داد و عنوان داشت که وی به حدی خوب است که لطیفه گفته و می خندد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "الیاس خوآ" با بیان این مطلب گفت : در ملاقاتی که با هوگو چاوز دیروز در هاوانا داشتم رئیس جمهور لطیفه تعریف کرده و می خندید.

وزیر خارجه ونزوئلا این مطلب را در توییتر خود منتشر کرده و در آن نوشته که در بیمارستان "سیمک" با چاوز دیدار کرده و شخص رئیس جمهور در مورد نشست کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب که چند روز دیگر در "سانتیاگو" برگزار می شود، دستوراتی به وی داده است.

چاوز از تاریخ 11 ستامبر یعنی زمان انجام چهارمین عمل جراحی خود در کوبا، در انظار عمومی حاضر نشده است.

کد مطلب 1797157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها