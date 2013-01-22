حال چاوز خوب است/ ژنرال دستورات را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "الیاس خوآ" با بیان این مطلب گفت : در ملاقاتی که با هوگو چاوز دیروز در هاوانا داشتم رئیس جمهور لطیفه تعریف کرده و می خندید.

وزیر خارجه ونزوئلا این مطلب را در توییتر خود منتشر کرده و در آن نوشته که در بیمارستان "سیمک" با چاوز دیدار کرده و شخص رئیس جمهور در مورد نشست کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب که چند روز دیگر در "سانتیاگو" برگزار می شود، دستوراتی به وی داده است.

چاوز از تاریخ 11 ستامبر یعنی زمان انجام چهارمین عمل جراحی خود در کوبا، در انظار عمومی حاضر نشده است.