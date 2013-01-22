بسیج عمومی سازمان آتش نشانی جهت مقابله با حادثه گازگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد بزرگ زاد دوشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: سازمان آتش نشانی اصفهان برای آنکه بتواند میزان ریسک خطر را در فصل سرما کاهش دهد، پس از بررسی و تحقیق در آمار ها، به این نتیجه دست یافت که این حادثه معمولا برای عامه مردم رخ می دهد به همین دلیل در نماز های ظهرو عصر و عشاء در مساجد برنامه های آموزشی قرارداده است.

وی بیان داشت: کارشناسان آموزش این سازمان با هماهنگی روحانی مساجد سراسر اصفهان، در بین دو نماز از طریق بلندگو نکات و آموزش های ایمنی را در خصوص وسایل گرمایشی، دودکش ها و گاز منواکسید کربن به نمازگذاران می دهند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به اینکه این سازمان راه های متفاوتی را جهت اطلاع رسانی به شهروندان در نظر گرفته، گفت: یکی دیگر از طرح های اطلاع رسانی حضور ماشین های فرماندهی در کوچه ها و محله های شهر اصفهان در ساعت 18 است که به وسیله بلندگو، اطلاعات ضروری و آموزشی مربوط به علل و ابعاد این حادثه را توضیح می دهند و خطر مرگ خاموش را به تک تک اعضای خانواده نهیب می زنند.

وی افزود: از سوی دیگر هماهنگی های لازم با بسیج مساجد، ادارات و کارخانجات انجام شده تا با مراجعه به سازمان آتش نشانی و دریافت سی دی ها و بروشورهای آموزشی به بخش های مختلف مجموعه های خود اطلاع رسانی کرده و آموزش های لازم را ارائه نمایند.

وی تصریح کرد: تا کنون 5 هزار بروشور جهت ارائه به بسیج مساجد آماده شده تا در اختیار عامه مردم قرار گیرد و امیدواریم که بتوانیم میزان ریسک خطر را کاهش دهیم.

بزرگ زاد با تاکید بر اینکه این سازمان آماده هرگونه همکاری با شهروندان است بیان داشت: در مساجد و محله ها شماره تلفن های مشاوره اعلام می شود و کارشناسان آتش نشانی در صورت اعلام نیاز توسط شهروندان، دودکش های منازل آنها را مورد بازبینی قرار می دهند.