دوره تربیت مربی کارآفرینی تخصصی در مرکز تربیت مربی کرج اجرا شد

فرشید برهان آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این دوره با توجه به لزوم توسعه آموزش های کارآفرینی و تربیت مربیان و مدرسان متخصص آموزش های کسب و کار در سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسط مرکز تربیت مربی با همکاری آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) طراحی شده است.

وی افزود: اجرای دوره تکمیلی تربیت مربی کارآفرینی به مدت یک ماه از اواخر دی ماه آغاز شده است.

برهان آزاد ادامه داد: در این برنامه که با حضور کارشناس ارشد ژاپنی و تعدادی از مربیان خبره مرکز تربیت مربی اجرا شده است، محتوا و موضوعات کاربردی قابل ارائه توسط کارشناسی ژاپنی بررسی و به آن پرداخته می شود.



برهان آزاد مدت زمان اجرای دوره آموزشی را دو هفته و با سرفصلهایی شامل ساختار پشتیبانی کارآفرینی، مدیریت مالی در برنامه کارآفرینی، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک بازاریابی، توسعه کسب و کار در بنگاههای کوچک و متوسط و تکنیک های تدریس در کار آفرینی برشمرد و افزود: در این دوره 25 نفر از مربیان ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای کشور شرکت کرده اند.



به گفته وی در خلال برنامه آموزشی بازدید از بنگاه های کارآفرین و دعوت از کارآفرینان نیز پیش بینی شده است.



معاون آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور یادآور شد: پس از اتمام دوره، محتوای آموزشی در سطح مربیگری و کارآموزی با حضور کارشناس ژاپنی و تیم کارشناسی مرکز تربیت مربی به صورت یک پکیج کاربردی برای کاربران تهیه می شود.