به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلیل جعفری نماینده خلخال در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیات رئیسه مجلس نسبت به عدم حضور تعداد زیادی از نمایندگان در جلسات مشترک دولت و مجلس انتقاد کرد.



وی گفت: آیا مجلس فقط آقای ابوترابی است؟ ما هم علاقه داریم در این نشست های مشترک شرکت کنیم.



جعفری افزود: چطور است که ما بعد از تشکیل جلسه متوجه می شویم که آقایان تشکیل جلسه داده و تصمیم گیری کرده اند. آیا فقط قرار است یک عده ای در تلویزیون ظاهر شوند و بگویند ما برای مملکت تصمیم گرفتیم. همه نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند. آیا از دولت فقط دو نفر در این جلسات شرکت می کنند؟ ما اعتراض شدید به این اقدام مجلس و هیات رئیسه داریم.



وی گفت: ما کی متوجه شدیم که آقایان با دولت جلسه گذاشتند؟ این چه روش اداره مجلس است. این تبعیض بی حد و حصر است . جمعی از نمایندگان که سخنان جعفری را قبول داشتند با صدای بلند احسنت گفتند.



ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: از طرف دولت در این جلسات رئیس جمهور و برخی از وزیران اقتصادی فقط حضور دارند از مجلس هم متناسب با آن، روسای کمیسیون های اقتصادی در جلسات حضور پیدا می کنند.



وی گفت: اگر شما راه بهتری به نظرتان می رسد ما استقبال می کنیم اما با نظر رئیس مجلس قرار شد متناسب با وزرایی که در این جلسه حضور دارند روسای کمیسیون های تخصصی و مرتبط حضور داشته باشند.



ابوترابی خاطر نشان کرد: روسای کمیسیون ها هم می توانند نقطه نظرات دیگر نمایندگان را گرفته و در جلسات مطرح کنند.

