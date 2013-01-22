"سرآلکس فرگوسن" در آستانه محرومیت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در حالیکه با نتیجه یک بر صفر از تاتنهام در ورزشگاه "وایت هارت لین" جلو بود، در واپسین لحظات بازی با اعلام ضربه پنالتی از سوی داور، برد را با تساوی عوض کرد.

"سرآلکس فرگوسن" پس از پایان دیدار به انتقاد شدید از "سایمون بک" پرداخت و گفت این کمک داور در جایی که می‌ بایست خطا روی "وین رونی" را پنالتی تشخیص می‌داده، پرچم نزده است.

سرمربی من یونایتد سپس به بازی این تیم با چلسی در سال 2010 اشاره کرده، جایی که از نظر وی "دیدیه دروگبا" سه متر در موقعیت آفساید قرار داشته اما این داور پرچم نزده است.

اتحادیه فوتبال انگلستان از فرگوسن خواسته تا ساعت 6 عصر روز پنج شنبه فرصت دارد در خصوص اظهارات خود توضیح دهد و چنانچه نتواند توضیحات قانع‎کننده‌ای ارائه کند، از سوی اتحادیه با محرومیت و یا جریمه مواجه خواهد شد.