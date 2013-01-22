به گزارش خبرنگار مهر، جوزف نای، مبدع نظریه قدرت نرم و استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه هاروارد و محقق برجسته روابط بینالملل است. نای پیش از این ریاست مدرسه حکومت جان اف. کندی دانشگاه هاروارد را نیز به عهده داشته است. ریاست شورای اطلاعات ملی، دستیار وزیر دفاع و دستیار معاون وزیر خارجه برخی از مناصب دولتی است که پیش از این نای بر عهده داشته است.
نای علاوه بر همکاری با روزنامه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و والاستریت ژورنال، چندین کتاب از جمله "پارادوکس قدرت امریکا" و "قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاستهای جهانی" را نگاشته است. نای برای اولین بار اصطلاح "قدرت نرم" را در اواخر دهه ۱۹۸۰ به کار برد. او به همراه رابرت کوهن نظریه نئولیبرالیسم را بنیان نهاد.
پروفسور جوزف نای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این موضوع که آیا امکان بررسی سیاست خارجی دولت اوباما در دوره نخست ریاست جمهوری با نظریه های روابط بینالملل وجود دارد، به طور ضمنی با نسبت دادن مکتبی برای تحلیل سیاست خارجی اوباما با این ادعا موافق و همسو است.
در واقع او بر خلاف نظریه پردازانی چون "کنت والتز" که معتقدند نظریه روابط بینالملل از نظریه سیاست خارجی جداست بر آن است که نظریه روابط بینالملل امکان تجزیه و تحلیل سیاست خارجی یک کشور را می دهد.
جوزف نای در این گفتگو معتقد است که سیاست خارجی اوباما نیز بر اساس مکاتب روابط بینالملل قابل تجریه و تحلیل است. او در پاسخ به این پرسش که سیاست خارجی اوباما بر اساس کدام مکتب روابط بینالملل قابلیت تبیین بیشتری دارد میگوید مکتب رئالیسم برای بررسی سیاست خارجی اوباما در مقایسه با سایر مکاتب روابط بینالملل قابلیت تبیینی بیشتری دارد.
اما "نای" این قابلیت را به همه مناطق و حوزهها اعم از اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه و ... تسری میدهد و سیاست خارجی اوباما در این مناطق را بیشتر رئالیستی میداند.
باید توجه داشت که بر اساس مشی رئالیستی، دولت محوری، تلاش برای کسب و حفظ و گسترش قدرت، خودیاری و بقا اولویتهای سیاست خارجی یک کشور است.
جوزف نای در ادامه حل دیپلماتیک مسأله هستهای ایران را ممکن میداند. او همچنین از امکان حل دیپلماتیک موضوع هستهای ایران سخن میگوید و امکان گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا و مصالحه در مورد موضوع هسته ای ایران را از رهگذر این گفتگو ممکن می داند.
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تحلیل و گفتگو از جواد حیراننیا
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