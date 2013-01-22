روند تخصیص اعتبارات سیل گلستان طولانی شد

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای سیل استان مصوب شده است، عنوان کرد: قرار شد اعتبار مورد نیاز برای جبران خسارات سیل اول و دوم تخصیص داده شود و با اینکه بخشی از اعتبارات ابلاغ و جذب شد، روند تخصیص مابقی اعتبار زمانبر شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید این کمیسیون از رسانه ملی گفت: هدف اصلی بازدید از صدا و سیما، معاونت سیاسی و استودیوهای مختلف بوده است.



حجت الاسلام طاهری یادآورشد: در این نشست رئیس رسانه ملی به فناوریهای نوین بکارگرفته شده در رسانه ملی اشاره کرد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاهایشان را در برنامه برنامه های رسانه ملی بیان کردند.



نماینده مردم گرگان و آق قلا همچنین درباره سخنان رئیس جمهور در مجلس بیان داشت: این جلسه به نسبت جلسات قبلی که رئیس جمهور برای طرح سئوال نمایندگان حضور پیدا کرده بود بهتر بوده است.



حجت الاسلام طاهری بیان داشت: همچنین برگزاری نشست قبلی نمایندگان با رئیس رئیس جمهور که به فرمایش مقام معظم رهبری صورت گرفت، در تلطیف فضا کمک بسیار زیادی کرد.



وی عنوان کرد: توقع این بود که رئیس جمهور که به مجلس آمد برای شنیدن صحبتهای نمایندگان در مجلس می ماند که اینطور نشد.



حجت الاسلام طاهری در عین حال تصریح کرد: امیدواریم این تعامل و نشست ها بیشتر شود تا این دو قوه در رفع مشکلات مردم مطلبوتر عمل کنند.