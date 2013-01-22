کارگاه احداث بیمارستان امام حسین(ع) تربت حیدریه در حال تعطیل شدن است

ابوالقاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر از امکانات پزشکی این شهرستان استفاده می کنند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: در راستای گسترش خدمات بیمارستانی و پزشکی در این شهرستان پروژه احداث بیمارستان 220 تختخوابی تربت حیدریه که با نام امام حسین(ع) نیز متبرک شد کلید خورد، متاسفانه کار احداث این پروژه به دلیل نرسیدن به موقع اعتبارات با مشکل مواجه شده است.

خسروی گفت: کارگاه احداث این پروژه به دلیل نبود اعتبار در حال تعطیل شدن است و اگر مسئولان کاری در راستای تزریق اعتبار به این پرو‍ژه را انجام ندهند داشتن چنین بیمارستانی همچنان جزء آرزوهای مردم تربت حیدریه باقی خواهد ماند.

وی از حل شدن مشکل زمین دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد و افزود: با همکاری و مساعدت احمد دهقان رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه و پیگیری های مسئولان علوم پزشکی مشکل زمین دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان پس از سه سال حل شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 13 هکتار زمین از طرف آموزش و پروزش تربت حیدریه برای ساخت دانشگاه به علوم پزشکی داده شده است و در مقابل چهار هکتار از اراضی در اختیار علوم پزشکی نیز به آموزش و پرورش سپرده شده است.

