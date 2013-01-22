احمد مهدوی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه‌ریزیهای انجام شده به منظور تعریف یک کد شناسه برای هر یک از محصولات پتروشیمی، گفت: با تعریف کد شناسه برای هر یک از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری امکان تنظیم قیمت‌ها در بازار داخلی فراهم می شود.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: با کد گذاری محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری امکان رصد سیر خرید و فروش و مسیری که هر محصول پتروشیمیایی از لحظه تولید تا مصرف در بازار طی میکند مشخص خواهد شد.

این مقام مسئول در خصوص ضرورت تعریف کد شناسه برای کالاهای پتروشیمیایی و پلیمری همزمان با برنامه کلان دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی، اظهار داشت: در شرایط فعلی معتقدیم اگر محصول به میزان کافی وارد بازار شود، با تنظیم شدن عرضه و تقاضا، خود به خود بازار محصولات پتروشیمی هم هم تنظیم خواهد شد.

وی با بیان اینکه البته با اجرایی شدن طرح تعریف کد شناسه برای هر کالا که امکان ره‌گیری آن کالای خاص را در طول زمان فراهم میکند، مخالف نیستیم، یادآور شد: صنعت پتروشیمی از آن چنان توانایی بالایی برخوردار است که میتواند انواع کالا را در سطح بالا و فراوان به بازار عرضه کند.

محمد زیار رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا در گفتگو با مهر با تشریح ساز و کار جدید قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس، گفت: در حال حاضر 4 کمیته تخصصی برای بررسی قیمت محصولات پتروشیمی و پلیمری در سطح بازارهای جهانی تعیین شده این کمیته‌ها پس از ارزیابی بازارهای قیمت پایه کشف شده را به بورس عرضه می‌کنند.



این مقام مسئول با بیان اینکه با تعریف ساز و کار جدید قیمت انواع فرآورده های پلیمری به صورت هفتگی تعیین و به بورس اعلام می شود، گفت: قیمت محصولات مطابق با قیمت دلار مرکز مبادلاتی تعیین خواهد شد.