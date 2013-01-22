فقط فدراسیون می تواند انتخابات هیات فوتبال فارس را باطل کند

فرشاد سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابطال انتخابات هیات فوتبال استان فارس ضمن بیان مطلب فوق گفت: من این مطلب را ازطریق اظهار نظر کمانه مدیراداره ورزش و جوانان استان فارس، که نقل قول از سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارت و جوانان کرده بود،، متوجه شدم اما تا این لحظه وزارت ورزش و جوانان هیچگونه نامه کتبی در خصوص ابطال انتخابات هیات فوتبال استان فارس به فدراسیون فوتبال ارسال نکرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون در این خصوص چه می گوید و آیا در صورت ابطال انتخابات هیات فوتبال استان فارس حضورهادی آیت اللهی به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال غیر قانونی خواهد بود، اظهار داشت: حدود سه ماه است که از انتخابات هیات فوتبال فارس گذشته و آن انتخابات در سلامت کامل برگزار شد بنابراین نمی دانم چرا برخی رسانه ها به این موضوع می پردازند.

تاکید کرد: اگر قرار است ابطالی صورت گیرد باید توسط رئیس مجمع انتخاباتی هیات فوتبال فارس باشد که درآن مجمع رئیس کفاشیان بود و سلامت انتخابات را تایید کرد بنابراین طبق قانون وزارت ورزش نمی تواند این انتخابات را باطل کند.

وی خاطر نشان کرد: آیت اللهی به عنوان رئیس هیات فوتبال استان فارس و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال دارای دو شخصیت حقوقی مجزاست و حتی در صورت ابطال انتخابات هیات فوتبال استان فارس این موضوع خدشه ای در سمت وی به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال وارد نمی کند.