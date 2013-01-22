رقابت های شطرنج قهرمانی کشور در مشهد آغاز شد

محمد رضا وجدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت های شطرنج قهرمانی کشور در رده های سنی 14 و 16 و 18 سال پسران با حضور بیش از 200 نفر شطرنج باز از سراسر کشور از امروز در سالن شطرنج مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد آغاز و تا 9 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی با اشاره به برگزاری رقابت های شطرنج قهرمانی زیر 20 ساله های کشور از 15 تا 22 بهمن ماه در مشهد اظهار کرد: سومین دوره رقابت های بین المللی شطرنج جام فردوسی و خیام در 2 بخش آقایان و بانوان از اول تا 10 اسفند ماه به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای مختلف در هتل ثامن مشهد برگزار خواهد شد.

وجدانی بیان کرد: این دوره ریاست بنده در خرداد ماه سال آینده تمام می شود و ماندنم تا اسفند ماه نیز فقط برای برگزار کردن مسابقات جام فردوسی، جام خیام و همچنین مسابقات چند روز آینده است و پس از تمام شدن این مسابقات از این کار کناره گیری خواهم کرد.

وی از میزبانی این هیئت در رقابت های شطرنج قهرمانی آسیا در سال 2013 که 20 تیرماه سال 1392 برگزار خواهد شد خبر داد.



رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: بنده از همین الان همه کارهایش را انجام داده ام و حتی هتل محل اقامت میهمانان را نیز رزرو کرده ام تا نفر بعد از من مشکلی برای برگزاری مسابقات آسیایی نداشته باشد.

