محتوای مذاکرات مجلس و دولت در جلسه غیرعلنی اعلام شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد علی بزرگواری نماینده کهکیلویه و بهمئی از در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با استناد به اصل 67 و 69 قانون اساسی خطاب به هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: ما امانتدار مردم هستیم. اگر مسایل امنیتی وجود دارد که اقتضا نمی کند که مسایلی که بین سران دولت و مجلس و روسای کمیسیون ها مطرح می شود ، در جلسه علنی بیان شود بهتر است هیات رئیسه در جلسه غیرعلنی این مطالب را به نمایندگان بگویند تا حرف و حدیثی نباشد.

ابوترابی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ گفت: فعلاً در جلسات تصمیم گیری نبوده و فقط مذاکرات انجام شده، قطعاً اگر قرار باشد تصمیمی باشد به همین نقطه نظری که مطرح کردید عمل خواهد شد.

اشاره نماینده بهمئی به جلسات مستمر شبانه جمعی از نمایندگان مجلس با مسئولان دولتی درباره مسائل اقتصادی از جمله هدفمندی یارانه ها است.