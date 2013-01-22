فرمانده جدید نیروی انتظامی چناران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالقاسم اسفندیاری، جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی صبح سه شنبه در این مراسم اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقدمه ای برای دولت کریمه امام زمان است و ایران اسلامی کشور اهل بیت است و باید قدردان این کشور و نظام بود.



جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: آنچه در خاورمیانه اتفاق می افتد اعتقادی است که مردم آن مناطق به آموزه های دینی و اسلامی پیدا کرده اند و این بدان منظور است که انقلاب اسلامی به دنیا صادر شده و آنان از نظام و انقلاب ایران الگو برداری می کنند.



سردار اسفندیاری اظهار کرد: امروز مردم ایران پایدار، هم پا و گوش به فرمان ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب هستند و فرامین رهبر معظم انقلاب را سر لوحه برنامه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... قرار می دهند.



وی گفت: آنچه در بیرون کشور از جمهوری اسلامی داریم نگاهی مطلوب است و هر جای دنیا آثاری از ایران وجود دارد به برکت نظام جمهوری اسلامی، انقلاب و مقام معظم رهبری است.



جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: امنیت یک موضوع مهم در دنیا است و ایران از لحاظ امنیت در سطح مطلوب در جهان دارد و آن بخاطر جان برکفی و ایثارگری های نیروهای نظامی، انتظامی و همکاری مردم است.



سردار ابوالقاسمی گفت: مدیران شهرستان کمک نیروی انتظامی باشند و برای تاثیر گذاری و خدمات بهتر همکاری کنند.



وی بیان کرد: نیروی انتظامی لبه جلوی مقابله است و مجموعه سپاه، بسیج و ارتش نیز در کنار ما هستند و امنیت و عزت کشور مرهون همه هستند.



گفتنی است در این مراسم از زحمات سرهنگ جواد اصغری فرماندهی سابق نیروی انتظامی چناران تقدیر و سرهنگ قربان صنعتی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی چناران از سوی فرمانده ناجا جمهوری اسلامی ایران معرفی و منصوب شد.