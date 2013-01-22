امنیت حفظ ارزشهای اسلامی و ثبات فرهنگی را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان اظهار کرد: اگر جامعه ای بخواهد در کلیه عرصه ها پیشرفت کند باید امنیت داشته باشد و امروزه به برکت اسلام، انقلاب و ایثارگری های رزمندگان امنیت در کشور حاکم است و ایران یکی از امن ترین کشورها است.



امام جمعه چناران افزود: نیروی انتظامی امنیت را به ارمغان آورده اند و پرسنل ناجا از زحمتکشان واقعی در عرصه امنیت هستند.



حجت الاسلام تاجی از زحمات سرهنگ اصغری فرمانده سابق نیروی انتظامی تشکر کرد و گفت: سرهنگ اصغری انسانی متواضع ودارای روحیه بسیجی ومردمی هستند.



در ادامه علی حسینی، فرماندار چناران اظهار کرد: این شهرستان دارای ظرفیتها و پتانسیلهای خاصی است و امنیتی که در چناران حاکم است از زحمات شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی است.



فرماندار چناران گفت: امنیت در این شهرستان مطلوب و سر آمد استان است و پرسنل نیروی انتظامی چناران به نوعی خادمان زائران امام رضا هستند چون این شهر در مسیر ورودی حریم رضوی قرار دارد.



حسینی تصریح کرد: چناران سرریز کلانشهر مشهد است و نگاه ویژه مسئولان کشوری و استانی را می طلبد و دغدغه ما این است که چناران نباید به حیات خلوت مشهد تبدیل شود.



وی افزود: ارتقا کلانتری و فعالیت راهور از جمله در خواستمان در شهر جدید گلبهار است.

فرماندار چناران بیان کرد: محور این شهرستان از پرتردد ترین مسیرهای است که نیازمند این است که راهوار شهرستان تقویت شود.