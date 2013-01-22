80 درصد زندانیان کشور معتادند

به گزارش خبرنگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در ملاقات با سرلشگر ”ولایمیر الکساندرویچ کولولتسوف“ وزیر کشور روسیه گفت: کشور شما در زمان فروپاشی شوروی، خطر مواد مخدر را تا این اندازه احساس نمی کرد و من از شنیدن گزارش آقای ایوانف مبنی بر وجود بیش از 8 میلیون نفر معتاد در کشور روسیه، متاثر شدم.

وی با اشاره به اینکه، جرائم جدید، امروز مرزها را کنار گذاشته است، تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر، از الویت های اول دو کشور، محسوب می شود چرا که مواد مخدر از جمله جرائمی است که منجر شده تا تروریسم و افراطی گری نه تنها در دو کشور بلکه در تمام دنیا ورود پیدا کند.

احمدی مقدم افزود: مواد مخدر در کنار آثار انسانی زیادی که به همراه دارد، بستر رشد جرائم سازمان یافته، پولشویی، ایجاد باندهای جهانی و منطقه ای زیادی است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از زندانیان در ایران، محکومان مواد مخدر هستند، یادآور شد: حدود 80 درصد از مجرمان زندانی ما نیز معتاد هستند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی ، این درحالی است که تروریسم مانند گروهک ریگی نیز، با پشتوانه مواد مخدر، به اقدامات تروریستی دست می زدند که حاکی از آن است که مرزی بین تروریسم و مواد مخدر نمی توان قائل شد.

احمدی مقدم ادامه داد: آمریکا در افغانستان در تلاش است تا نشان دهد که به دنبال مبارزه با تروریسم است و با مواد مخدر نیز کاری ندارند اما واقعیت به گونه دیگری است.

وی تاکید کرد: امروز مواد مخدر مسئله ای نیست که تنها مربوط به یک کشور باشد و کشورهای دیگر نیز از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

رئیس پلیس کشور، به مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان نیز به عنوان یکی از مشکلات جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: وجود 3 میلیون مهاجر غیرقانونی و قانونی، بخشی از مشکلات ما است.

احمدی مقدم با اشاره به جرائم سایبری که یکی از مسائل مبتلابه جامعه ما است، اظهار داشت: این نوع جرائم جدید هم در حوزه جرائم مالی و کلاهبرداری ها و هم حمله به حریم خصوصی افراد و هتک حیثیت آنان است.

وی ادامه داد: همچنین افراد با اقدام به این نوع از جرائم بدنبال بی ثبات سازی سیاسی کشورها هستند.

وی افزود: تکمیل کننده این جرائم، فضای رسانه ای است چرا که امروز کشورهای غربی از طریق احاطه فضای رسانه ای و در سایه جنگ های نرم درتلاشند تا ثبات کشورها را از بین برده و برآنها سلطه روانی و سیاسی پیدا کنند و کشور ما در اثر غفلت از این فضای رسانه ای، 3 سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری، آسیب های جدی متحمل شد که کشور شما نیز در انتخابات اخیر خود با این مشکلات روبرو بود.

احمدی مقدم، همچنین یادآور شد: در مناطق مرزی به دلیل بی ثباتی همسایگان غربی و شرقی، چه در افغانستان، پاکستان، عراق و حتی ترکیه که از اقتدار نسبی برخورداراست، با موضوع تروریسم مواجه هستیم.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود به تشریح دستاوردهای پلیس کشور ایران، اشاره کرد و گفت: ما به این نتیجه رسیدم، که نمی توانیم منتظر توان امنیتی کشورهای همجوار باشیم بنابراین تقویت و احداث استحکامات در مرزهای غرب و شرقی را آغاز کردیم که این اقدام ما منجر شد تا ورود مواد مخدر به ایران به نصف نیز کاهش پیدا کند و فعالیت های تروریستی و قاچاق انسان به حداقل برسد.

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه روند اغلب جرائم جنایی در کشور ایران طی یک دهه گذشته کاهش یافته است، اظهار داشت: 10 سال پیش آمار قتل در کشور ما 2 هزار نفر بود که امروز شاهد کاهش 20 درصدی وقوع قتل در کشور هستیم، این درحالی است که سایر جرائم مانند گروگانگیری و سرقت های مسلحانه نیز کاهش جدی داشته است.

سردار احمدی مقدم، با اشاره به اینکه تنها در جرائم خرد شاهد افزایش در کشورمان هستیم، خاطرنشان کرد: قدرت کشف پلیس در جرائم جنایی مانند قتل حدود 95 درصد است و در جرائمی نظیر آدم ربایی و گروگان گیری میزان کشفیات ما طی 5 سال گذشته 100 درصد می باشد.

وی با اشاره به اینکه سرقت خودرو که یکی از مشکلات کشور روسیه نیز است، افزود: پلیس ایران موفق شده تا از هر 20 خودرو سرقت شده، 19 خودرو را کشف کند.

وی افزود: با بکارگیری ابزار علمی و کسب دانش جدید، توان کشف جرائم در پلیس آگاهی ناجا رو به بهبود است.

رئیس پلیس کشور تاکید کرد: به دنبال استفاده از تجربیات و ظرفیت های موجود در کشور روسیه هستیم و همچنین آمادگی خود را برای ارائه تجربیات، بدون ملاحظات سیاسی، اعلام می کنیم.

در حاشیه این دیدار احمدی مقدم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: برخورد با مواد مخدر و جرائم فرامنطقه ای نیازمند تشریک مساعی است بنابراین دو کشور ایران و روسیه به دنبال تشریک مساعی برای حل این جرائم هستند.

وی افزود: با وجود تفاوت هایی که دو کشور به لحاظ ساختار سیاسی و اداری دارند، با اتفاق هم می خواهیم به همکاری های مشترک ادامه دهیم.

احمدی مقدم، تصریح کرد: دو کشور تهدیدات و زمینه های همکاری مشترکی دارند از جمله موضوع مواد مخدر، تروریسم و جرائم سازمان یافته و همچنین از توانمندی های فنی و تجربی زیادی برخوردار هستند بنابراین این موضوعات می تواند زمینه همکاری های بسیارمناسبی بین دو کشور باشد.

فرمانده نیروی انتظامی کشورمان یادآور شد: از پیشنهاد ابتکاری که امروز از سوی وزیر کشور روسیه به منظور همکاری دو کشور در جهت امنیت و ثبات دریای خزر مطرح شد، استقبال می کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: به زودی پلیس کشورهای حاشیه دریای خزر، نشست مشترکی را به منظور حل مسائل مشترک، برگزار خواهند کرد.