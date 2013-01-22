  1. جامعه
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

احمدی مقدم:

80 درصد زندانیان کشور معتادند

80 درصد زندانیان کشور معتادند

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه 80 درصد زندانیان کشور معتاد هستند، گفت: وقوع قتل در ابتدای دهه 80 دو هزار نفر بود که در ابتدای دهه جاری 20 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم  در ملاقات با سرلشگر ”ولایمیر الکساندرویچ کولولتسوف“ وزیر کشور روسیه گفت: کشور شما در زمان فروپاشی شوروی، خطر مواد مخدر را تا این اندازه احساس نمی کرد و من از شنیدن گزارش آقای ایوانف مبنی بر وجود بیش از 8 میلیون نفر معتاد در کشور روسیه، متاثر شدم.

وی با اشاره به اینکه، جرائم جدید، امروز مرزها را کنار گذاشته است، تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر، از الویت های اول دو کشور، محسوب می شود چرا که مواد مخدر از جمله جرائمی است که منجر شده تا تروریسم و افراطی گری نه تنها در دو کشور بلکه در تمام دنیا ورود پیدا کند.

 احمدی مقدم افزود: مواد مخدر در کنار آثار انسانی زیادی که به همراه دارد، بستر رشد جرائم سازمان یافته، پولشویی، ایجاد باندهای جهانی و منطقه ای زیادی است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از زندانیان در ایران، محکومان مواد مخدر هستند، یادآور شد: حدود 80 درصد از مجرمان زندانی ما نیز معتاد هستند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی ، این درحالی است که تروریسم مانند گروهک ریگی نیز، با پشتوانه مواد مخدر، به اقدامات تروریستی دست می زدند که حاکی از آن است که مرزی بین تروریسم و مواد مخدر نمی توان قائل شد.

احمدی مقدم ادامه داد: آمریکا در افغانستان در تلاش است تا نشان دهد که به دنبال مبارزه با تروریسم است و با مواد مخدر نیز کاری ندارند اما واقعیت به گونه دیگری است.

وی تاکید کرد: امروز مواد مخدر مسئله ای نیست که تنها مربوط به یک کشور باشد و کشورهای دیگر نیز از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

رئیس پلیس کشور، به مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان نیز به عنوان یکی از مشکلات جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: وجود 3 میلیون مهاجر غیرقانونی و قانونی، بخشی از مشکلات ما است.

احمدی مقدم با اشاره به جرائم سایبری که یکی از مسائل مبتلابه جامعه ما است، اظهار داشت: این نوع جرائم جدید هم در حوزه جرائم مالی و کلاهبرداری ها و هم حمله به حریم خصوصی افراد و هتک حیثیت آنان است.

وی ادامه داد: همچنین افراد با اقدام به این نوع از جرائم بدنبال بی ثبات سازی سیاسی کشورها هستند.

وی افزود: تکمیل کننده این جرائم، فضای رسانه ای است چرا که امروز کشورهای غربی از طریق احاطه فضای رسانه ای و در سایه جنگ های نرم درتلاشند تا ثبات کشورها را از بین برده و برآنها سلطه روانی و سیاسی پیدا کنند و کشور ما در اثر غفلت از این فضای رسانه ای، 3 سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری، آسیب های جدی متحمل شد که کشور شما نیز در انتخابات اخیر خود با این مشکلات روبرو بود.

 احمدی مقدم، همچنین یادآور شد: در مناطق مرزی به دلیل بی ثباتی همسایگان غربی و شرقی، چه در افغانستان، پاکستان، عراق و حتی ترکیه که از اقتدار نسبی برخورداراست، با موضوع تروریسم مواجه هستیم.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود به تشریح دستاوردهای پلیس کشور ایران، اشاره کرد و گفت: ما به این نتیجه رسیدم، که نمی توانیم منتظر توان امنیتی کشورهای همجوار باشیم بنابراین تقویت و احداث استحکامات در مرزهای غرب و شرقی را آغاز کردیم که این اقدام ما منجر شد تا ورود مواد مخدر به ایران به نصف نیز کاهش پیدا کند و فعالیت های تروریستی و قاچاق انسان به حداقل برسد.

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه روند اغلب جرائم جنایی در کشور ایران طی یک دهه گذشته کاهش یافته است، اظهار داشت: 10 سال پیش آمار قتل در کشور ما 2 هزار نفر بود که امروز شاهد کاهش 20 درصدی وقوع قتل در کشور هستیم، این درحالی است که سایر جرائم مانند گروگانگیری و سرقت های مسلحانه نیز کاهش جدی داشته است.

سردار احمدی مقدم، با اشاره به اینکه تنها در جرائم خرد شاهد افزایش در کشورمان هستیم، خاطرنشان کرد: قدرت کشف پلیس در جرائم جنایی مانند قتل حدود 95 درصد است و در جرائمی نظیر آدم ربایی و گروگان گیری میزان کشفیات ما طی 5 سال گذشته 100 درصد می باشد.

وی با اشاره به اینکه سرقت خودرو که یکی از مشکلات کشور روسیه نیز است، افزود: پلیس ایران موفق شده تا از هر 20 خودرو سرقت شده، 19 خودرو را کشف کند.

وی افزود: با بکارگیری ابزار علمی و کسب دانش جدید، توان کشف جرائم در پلیس آگاهی ناجا رو به بهبود است.

رئیس پلیس کشور تاکید کرد: به دنبال استفاده از تجربیات و ظرفیت های موجود در کشور روسیه هستیم و همچنین آمادگی خود را برای ارائه تجربیات، بدون ملاحظات سیاسی، اعلام می کنیم.

در حاشیه این دیدار احمدی مقدم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: برخورد با مواد مخدر و جرائم فرامنطقه ای نیازمند تشریک مساعی است بنابراین دو کشور ایران و روسیه به دنبال تشریک مساعی برای حل این جرائم هستند.

وی افزود: با وجود تفاوت هایی که دو کشور به لحاظ ساختار سیاسی و اداری دارند، با اتفاق هم می خواهیم به همکاری های مشترک ادامه دهیم.

احمدی مقدم، تصریح کرد: دو کشور تهدیدات و زمینه های همکاری مشترکی دارند از جمله موضوع مواد مخدر، تروریسم و جرائم سازمان یافته و همچنین از توانمندی های فنی و تجربی زیادی برخوردار هستند بنابراین این موضوعات می تواند زمینه همکاری های بسیارمناسبی بین دو کشور باشد.

فرمانده نیروی انتظامی کشورمان یادآور شد: از پیشنهاد ابتکاری که امروز از سوی وزیر کشور روسیه به منظور همکاری دو کشور در جهت امنیت و ثبات دریای خزر مطرح شد، استقبال می کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: به زودی پلیس کشورهای حاشیه دریای خزر، نشست مشترکی را به منظور حل مسائل مشترک، برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 1797184

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