کتاب "آیین کسب و روزی حلال" در خراسان رضوی منتشر می شود

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تالیف و گردآوری یکی از سلسله مباحث سبک زندگی اسلامی با عنوان کتاب آیین کسب روزی حلال به اتمام رسیده و به زودی منتشر می شود.

وی افزود: این کتاب به صورت حکایتی و داستان برگرفته از آیات، روایات و سیره علماء و اندیشمندان در موضوع آداب کسب رزق و روزی حلال توسط تبلیغات اسلامی خراسان رضوی منتشر می شود.

حجت الاسلام فاطمی بیان کرد: در این کتاب به مباحثی نظیر مفهوم شناسی رزق، رازق کیست، روزی حلال و عاقبت حرام خواری و افزایش و یا کاهش روزی پرداخته شده است.

کارشناس مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مراحل پژوهشی این کتاب در 152 صفحه توسط مهدی کرامتی طی شده است و از آن برای استفاده در کارگاههای آموزشی رزق حلال که ویژه مبلغین استفاده خواهد شد.

حجت الاسلام فاطمی گفت: کلاسهای آموزشی رزق حلال توسط مبلغان برای اصناف، بازاریان، کارمندان و کارگران با همکاری مجامع امور صنفی، ادارات و دستگا ها برگزار می شود.

وی افزود: علاوه بر این کتاب، مجموعه مباحثی از رزق حلال نیز در قالب سلسله مباحث سبک زندگی اسلامی در دست تدوین و گردآوری است.