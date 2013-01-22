639 خانوار از مددجویان کمیته امداد خرمشهر بیمه شدند

احمدطی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 639 خانوار به تامین اجتماعی معرفی و حق بیمه آنها به حساب تامین اجتماعی واریز شد.

وی افزود: از تعداد کل خانواهای معرفی شده 306 نفر بیمه زنان سرپرست خانوار، 289 نفر از صندوق بیمه روستائی و 34 نفر بیمه تامین اجتماعی طرحهای اشتغال هستند.



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) خرمشهر در ادامه از معرفی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 280 طرح خود اشتغالی مورد تصویب قرار گرفته، اظهار داشت: از این تعداد 185 متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال به بانکهای عامل معرفی شدند.



به گفته وی تاکنون 135متقاضی تسهیلات خود اشتغالی دریافت کرده اند.



طی پور تصریح کرد: همچنین 68خانوار تحت پوشش این نهاد برای طرح کارانگیزی تائید که 42 خانوار آنها موفق به دریافت وام 10میلیون ریالی شدند.