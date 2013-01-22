"درشتی"نان محلی کوهرنگ/ نانی با طعم گیاهان دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری یکی از مناطق گردشگری و پرجاذبه کشور محسوب می شود.

این شهرستان به واسطه داشتن آبشارها و چشمه های فراوان و مناطق خدادای بسیار زیبا دارای شهرت بسیار زیادی است.

دشت لاله های واژگون، آبشار تونل سوم، آبشار شیخ علیخان، زردکوه و ... ازنمونه مناطق زیبا و جاذبه های گردشگری این شهرستان است.

در این میان صنایع دستی و نان ها و غذاهای محلی این منطقه یکی دیگر از ویژگی های این منطقه به شمار می آید که مورد استقبال مسافران قرار گرفته است.

در این منطقه نان های محلی مختلفی به نامهای "یوخه"، "کاکلی"، "درشتی" و ... پخت می شود.

درشتی یکی از انواع مختلف نانهای محلی این شهرستان است که با ترکیبات گیاهان دارویی منطقه مانند آویشن، شنبلیله و ... پخت می شود.

درشتی نان گردی کوچکی است که از ترکیبات آرد گندم، آرد جو، شیر، کشک، شنبلیله، کنجد، آویشن و... در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری پخت می شود.

یکی از نانوایان با سابقه شهر چلگرد کوهرنگ که سالها مشغول به پخت این نان است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نان درشتی یکی از نانهای محلی و دارای با سابقه این شهرستان است.

حاج رضا قلی ناصری ادامه داد: پختن این نان از سال 1342 تا کنون متداول بوده و خواهان بسیار زیادی دارد.

وی گفت: این نان با توجه به مواد طبیعی و گیاهی به کار برده شدن درآن طبق نظر کارشناسان تغذیه و پزشکان تنظیم کننده خون است.

وی گفت: این نان در حال فراموشی است و ضرورت دارد با احیا و توسعه نانوایی ها برای پختن این نان از منسوخ شدن این نان جلوگیری کرد.

ناصری ادامه داد: پختن این نان هم با آرد گندم و هم با آرد جو انجام می شود.

وی ادامه داد: شنبلیه، کنجد، کشک، شیر، آویشن و ...مواد تشکیل دهنده نان هستند.

ناصری با بیان اینکه مسافران این منطقه استقبال خوبی برای خرید ازاین نان داشته اند، تاکید کرد: مسافران این منطقه مقدار قابل توجه از این نان را می خرند و به شهرها خود می برند و استفاده می کنند.

یکی از مسافرانی که در حال خرید نان درشتی در کوهرنگ بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من ابتدا دو عدد نان خریدم که خانواده ببینند طعم آن چگونه است.

وی ادامه داد: خانواده رضایت بالایی از طعم نان داشته اند و من هم اکنون آمده ام که تعداد بسیاری از این نوع نان بخرم و به شهرم اصفهان ببرم.

وی ادامه داد: این نان بسیار خوش طعم و ترد است.

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گزارش و عکس از بهاره صمیمی