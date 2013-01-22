  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

مهدی قره شیخلو:

دولت نسبت به فعالیتهای فرهنگی اعتبار بیشتری اختصاص دهد

دولت نسبت به فعالیتهای فرهنگی اعتبار بیشتری اختصاص دهد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور گفت: دولت نسبت به فعالیتهای فرهنگی اعتبار بیشتری را اختصاص دهد.

مهدی قره شیخلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که سازمان تبلیغات اسلامی از سال 61 فعالیت های قرآنی خود را شروع کرده است، اظهار داشت: بزرگترین شبکه نیروی انسانی با 460 کارشناس علوم قرآنی و بزرگترین شبکه مردمی در حوزه قرآن چهار هزار و 500 موسسه قرآنی و خانه قرآن روستایی درکشور فعالیت می کند.

وی توسعه آموزش های قرآنی را از اولویت های این سازمان دانست و افزود: در طول سال 500 هزار نفر در این دوره ها تحت پوشش قرار دارند و بعد از آموزش و پرورش بزرگترین شبکه آموزش قرآن در کشور سازمان دارالقرآن کریم است.

قره شیخلو با اشاره به اینکه ساماندهی مشارکتهای قرآنی مردم و خانه های قرآنی روستایی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که فعالیتهای قرآنی ترکیبی از دولت و مردمی باشد و مردم برای اعتقادات خود هزینه کنند و تشکیل انجمن خیرین قرآنی هم که از برنامه های سازمان دارالقرآن است.

وی نظارت بر چاپ و نشر قرآن را یکی دیگر از اهداف سازمان دارالقرآن کریم کشور عنوان کرد و افزود: هر قرآنی که در کشور چاپ و نشر می شود توسط کارشناسان ما بررسی شود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور از برگزاری برنامه های فرهنگی قرآنی مثل جشنواره و همایش خبر داد و افزود: اصلی ترین مدرک قرآنی برای حافظ قرآنی صادر می شود و 20 هزار حافظ قرآن ساماندهی شده، دو هزار نفر مدارک رسمی گرفته اند که از دیپلم تا دکترا معادل سازی شده است.

وی تصریح کرد: بزرگترین آزمون های تفسیر که 6 سال است برگزار می شود امسال 15 هزار شرکت کننده داشت و چهزار هزار جلسه خانگی را در طول سال در کشور شناسایی کردیم.

مهدی قره شیخلو از فعالیت قرآنی در حوزه مجازی خبر داد و تصریح کرد: مرکز آموزش مجازی قرآن کریم راه اندازی می شود و در این خصوص 30 هزار بسته آموزشی غیر حضوری تولید شد.

وی از ایجاد شغل برای مؤسسات قرآنی در صورت تحقق اعتبارات نیم درصد خبر داد و افزود: اعتباراتی برای فعالیتهای قرآنی اختصاص داده می شود و تمام عملیات اجرایی را از طریق موسسات قرآنی پیگیری کنند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشوراصلی ترین هدف سازمان دارالقرآن کریم را نهادینه کردن مفاهیم و تعالیم قرآنی در رفتارهای مردم ارزیابی و تصریح کرد: تلاش می کنیم رفتار مردم بوی قرآنی بگیرد.

وی به سبک زندگی اسلامی براساس منویات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: اصلی ترین خاستگاه سبک زندگی اسلامی این است که نسبت به مفاهیم قرآنی آشنایی پیدا کنیم و در حوزه اقتصادی جامعه ای می تواند موفق باشد که توسعه دینی پیدا کند.

قره شیخلو گفت: توسعه کیفی هدف موسسه های قرآنی است و بر این اساس موسسات آموزش قران کریم در سه درجه سطح بندی می شوند.

وی در پایان از ضعف انتشار اخبار قرآنی در رسانه های کشور انتقاد کرد و افزود: رسانه ها به قرآن و فعالیت های قرآنی توجه ویژه ای صورت دهند.

کد مطلب 1797191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید