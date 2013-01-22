آماده سازی نمای شهرهای استان مرکزی به جذب گردشگر کمک می کند

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شهرهای استان مرکزی دارای مکانهای گردشگری تاریخی منحصر به فرد است تصریح کرد: آماده سازی نمای شهری، رعایت پاکیزگی، نظافت خیابانها و معابر و اماکن تفریحی توریستی و همچنین نصب تابلوهای شهری توسعه و رونق گردشگری استان را فراهم می کند.

شهرداران مهمترین توجه را به بناهای تاریخی قرار دهند

وی با بیان اینکه شهرداران مهمترین توجه را به قومیت و بناها، بافتهای تاریخی، تفرجگاهها و بازارچه های صنایع دستی قرار دهند خاطرنشان کرد: شهرداران همانطور که پیکرشهر را حفظ می کنند باید روح و زنده بودن آن را نیز حفظ کنند.

رضوانی ادامه داد: از آنجائیکه حوزه عملکرد ما به بخش کالبد شهر و بخش عمده آن به روح و حلاوت و تازگی شهر بر می گردد با شهرداری ها ارتباط تنگاتنگی داریم. اکثر شهرهای و بنادر و جزایری که پیشرفت چشمگیر در حوزه گردشگری داشته اند با سرمایه گذاری در بخش گردشگری توانسته اند رونق پیدا کنند و باعث سودهای کلان به صورت محسوس و نامحسوس در چرخه شهری گردیده است.



قائم مقام رئیس سازمان و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی خاطر نشان کرد: در سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” قابلیت های سرمایه گذاری در توسعه مجموعه فرهنگی ، تفریحی ، تجاری و گردشگری بیشتر از قبل فراهم شود.

شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران

وی اضافه کرد: شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران ، تهیه و ارائه اطلاعات لازم و اساسی به سرمایه‌گذاران وراهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پی‌گیری مستمر امور اجرائی سرمایه‌گذاران تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ومساعد نمودن محیط و فضای سرمایه‌گذاری در درستور کار این اداره کل قرار گرفته که با تعامل ، مشارکت و همکاری شهرداریها امیدواریم بتوانیم سرمایه گذاران را در مناطق نمونه گردشگری به منظور تمرکز گردشگری در استان جذب کنیم.



مجتبی رضوانی گفت : با توجه به عرصه های پرظرفیت صنایع دستی، می توان با راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در کلیه شهرهای استان و تمرکز بیشتر بر روی توسعه و فراگیرکردن بازارچه‌ها و نمایشگاهها و جمعه بازارهای صنایع دستی ، شاهد اشتغال زایی و تولیدات قابل توجهی در این زمینه شد.

حوزه گردشگری به هیچ وجه جدا از مدیریت شهری نیست



این مقام مسئول بیان کرد : حوزه گردشگری به هیچ وجه جدا از مدیریت شهری نیست و این اداره کل آماده است در کنارشهرداران و در جهت رفاه شهروندان قدم بگذارد و هر سه حوزه عملکردی را متعلق به وظایف خودشان بدانند و به عنوان هویت بخش به شهر ها و روستاها با فراهم آوردن بستر لازم جهت جذب گردشگر و توسعه و رونق گردشگری استان قرار دهند.



وی با اشاره به اینکه برخی از شهرداران شهرهای استان مرکزی در حفاظت و نگهداری از بافتهای تاریخی توانسته است نماد سنتی خود را زنده نگه داشته اند اظهارداشت: این پتانسیل می تواند در سایر شهرهای استان نیز اتفاق بیفتد.

رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از بانک جامع اطلاعاتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورخبر داد و تصریح کرد: این بانک جامع اطلاعاتی شامل 31 جلد اطلاعات و ویژگی‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث مادی و معنوی استان‌های کشور از جمله استان مرکزی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی به تألیف رسیده و در فضای مجازی نیز قابل دسترسی است.

اولین جشنواره و نمایشگاه صدای عشایر ایران

وی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی اولین جشنواره و نمایشگاه صدای عشایر ایران در استان مرکزی آغاز به کار کرده است اظهارداشت: ترویج و پاسداشت فرهنگ عشایر و اقوام ایرانی به مثابه گنجینه خرد عمومی گذشتگان این مرز و بوم ممکن نیست مگر به عزم و همت فرهیختگان و فرهنگ دوستان این دیار کهن و باستانی که عظمتش ریشه در اعماق تاریخ دارد.



قائم مقام رئیس سازمان و مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با بیان اینکه غنای میراث فرهنگی و موهبت های طبیعی و جغرافیای سرزمین ایران ، مسئولیتی خطیر بر عهده متولیان و میراث بانان آن نهاده است گفت : این شورا با اتخاذ تدابیر خردمندانه و بهره گیری از ظرفیت و توانمندی دستگاهها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی استان سعی دارد هر چه باشکوه نمایشگاه معرفی ظرفیت ها و توانمندی های عشایر و اقوام مختلف جمهوری اسلامی ایران را برگزار کند.



رضوانی افزود : این جشنواره و نمایشگاه به زودی در ایام دهه فجر در تهران برگزار می شود.