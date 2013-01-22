"گاوچرانهای مفرغی" و سبک جدید تئاتر/ قابلمه و کفگیر بازیگران اصلی نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه زمان کمی تا پایان جشنواره تئاتر فجر شیراز زمان باقی مانده هنرمندان شیرازی تئاتری را با سبک و مکتبی جدید بر روی صحنه سالن استاد هودی بردند.

هرچند که نام نمایش "گاوچران های مفرغی" در نگاه اول همگان را دعوت به دیدن تئاتری با موضوع غربی و دوران فیلم های وسترن می کند اما گروه هفت نفره دانشجویان هنرهای نمایشی شیراز در اولین لحظه آغاز نمایش همگان را غافلگیر کردند.

ساعت 19 سه شنبه سالن استاد رحیم هودی میزبان تنها گروه نمایش شیرازی حاضر در اولین جشنواره تئاتر فجر شیراز بود و هرچند که این سالن به اندازه شب های دیگر مملو از تماشاگر نبود اما همان اندازه هم در سالن حضور داشتند شاهد عجیب ترین تئاتری بودند که طی سالن های گذشته در جشنواره تئاتر فجر اجرا شده بود.

قابلمه، کارد و کفگیر بازیگران اصلی نمایش

سالن تاریک تئاتر زمانی که با نور منطقه ای روشن شد همگان چشمشان به دیگی مسی افتاد که بر روی آن سیبیلی طراحی شده و یک کفگیر که کفش مردانه سایز 45 به پا دارد.

همسر این کفگیر نیز کاردی است که سعی می کند در عین دوست داشتنن همسر خود، پخت غذا را هر چه سریعتر آغاز کند.

در مقابل این اشیاء سنتی ایرانی ظرف دیگری نقش هندی را بازی می کند و در میانه نمایش دو ظرف دیگر نقش نمادهای غربی را که همان دو کارخانه بزرگ نوشابه سازی است رابر عهده دارند.

این دو نوشابه سرخ و آبی سعی می کنند که خود را به جای آب گوارا نشان دهند و همگان را راضی کنند که به جای آب در زمان پخت غذا از آن استفاده شود.

در این میان نیز ظرف هندی نقش همان جاسوس دو جانبه و یا طرفدار انگلیس در زمان استعمار را ایفا می کند که در پایان دیگ، کفگیر و کارد آشپزخانه موفق می شوند نقشه غربیان را خنثی کنند و آب پاک و گوارا را بر همه چیر ترجیح دادند.

هر چند که سبک نمایش "گاوچران های مفرغی" با نمایش "خدای کشتار" که تا به امروز بیشترین تماشاگر را به لطف بازیگران مشهور و خنده های بی دلیل به خود اختصاص داده یکی نیست اما اگر نمایش "گاوچران های مفرغی" نیز با تبلیغات گسترده و اجرا در تالار حافظ شیراز همراه شده بود می توانست سایه خود را برای کسانیکه تنها برای دیدن تئاتر و نه بازیگر مشهور می آیند را پهن کند.

کسانیکه شاید برای اولین بار می دیدند که به جای عروسک گردانی در سبک های مختلف، اشیاء گردانی در "گاوچران های مفرغی" انجام می شود.

استرس و داستان سنگین ضعف نمایش

اما در این میان داشتن استرس در اشیاء گردانها و وجود یک داستان سنگین برای نمایشی که برای مردم تازگی دارد از جمله نقاط ضعف "گاوچران های مفرغی" بود.

البته اجرای اول این کار را می توانیم بهانه وجود استرس عنوان کرد اما اگر داستانی نرم و قابل قبول تر برای تماشاگر عامه در نظر گرفته شده بود اولین اشیاء گردانی ایران بیش از آنچه که هست به چشم می آمد و مورد استقبال قرار می گرفت.

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گزارش: هادی فتحی

عکس: محسن تورع