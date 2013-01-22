امانت کتاب در استان مرکزی 16 درصد رشد داشت

محمدحسن مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد اعضای کتابخانه های استان را 67 هزار نفر عنوان کرد و افزود: استان در بحث امانت کتاب در رتبه 16 کشور جای گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه گرایش به کتاب و کتابخوانی و فعالیت بیشتر کتابخانه های عمومی، نقش بسزایی در توسعه فرهنگ عمومی جامعه دارد اظهارداشت: به لحاظ جمعیتی در بحث کتابخانه‌ها استان در رتبه 14 کشور جای دارد و از دو هزارو 800 کتابخانه کشور حدود 76 کتابخانه آن در استان دایر است.

تعداد مراجعین به کتابخانه های استان بالای 700 هزار نفر

مطیعی تعداد مراجعین را به کتابخانه های استان بالای 700 هزار نفر عنوان کرد و افزود: در حالی که 67 هزار نفر عضو کتابخانه ها هستند طی این مدت به طور کلی 700 هزار نفر به کتابخانه های استان مراجعه و درخواست خدمات کرده اند که این مراجعه نسبت به مدت مشابه دو درصد رشد داشته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی با اشاره به عدم تعهد شهرداری ها به پرداخت سهم نیم درصدی خود گفت: پرداخت سهم نیم درصدی شهرداری ها به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی این استان، موجب رفع مشکلات موجود و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین شهروندان می شود.

کتابخانه‌ها نقش مهمی در توسعه فرهنگی دارند



وی افزود: کتابخانه‌ها نقش مهمی در توسعه فرهنگی دارند و جذب شهروندان به خصوص جوانان به کتابخانه‌ها و نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی به نفع جامعه است.

مطیعی با اشاره به سهم پایین حوزه مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه در حوزه مشارکت مردمی زمینه مشارکت فراهم است، ولی در رتبه 23 کشور جای داریم.

نزدیک به 5 کتابخانه آماده است

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نزدیک به 5 کتابخانه آماده است که خیرین برای تجهیز آن اعلام آمادگی کرده‌اند خاطرنشان کرد:تقویت شاخص های حوزه کتاب و کتابخوانی براساس منویات مقام معظم رهبری و افق 1404، نیازمند همکاری و تعامل دستگاه های فرهنگی استان است.

گفتنی است استان با 32 هزار مترمربع فضای مطالعه رتبه 12راا در سرانه فضای مطالعه دارد و به ازای هر 100 نفر 2.3 متر مربع فضای مطالعه موجود است.