به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر دوشنبه در نهمین شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: 21 گلزار شهدای دانش‌آموز استان کرمان تا پایان سال جاری ساماندهی می شوند .

وی افزود: استان کرمان رتبه اول کشور را در زمینه ساماندهی گلزار شهدا دارد و این موفقیت با وجود تمامی مشکلات از جمله تک‌ مزاری بودن و پراکندگی در سطح استان انجام شده است .

نجار بیان داشت: هر اندازه در مباحث تربیتی بحث شود، تصمیمات منطقی تری در این زمینه انجام می شود .

استاندار کرمان در خصوص اسکان مسافران نوروزی سال 92 ادامه داد: اسکان مسافران نوروزی کاری دولتی است و با امکانات دولت نیز انجام می‌شود، لذا اسکان در مدارس تنها برای مسافران فرهنگی نیست و سایر افراد نیز می توانند از اسکان در مدارس استفاده کنند .

نجار با اشاره به اینکه جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی استان کرمان هفته آینده در شهرستان بم برگزار می شود، گفت:در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای آموزش و پرورش برنامه‌های کلیدی خود را مطرح خواهند کرد .