به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر دوشنبه در نهمین شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: 21 گلزار شهدای دانشآموز استان کرمان تا پایان سال جاری ساماندهی می شوند.
وی افزود: استان کرمان رتبه اول کشور را در زمینه ساماندهی گلزار شهدا دارد و این موفقیت با وجود تمامی مشکلات از جمله تک مزاری بودن و پراکندگی در سطح استان انجام شده است.
نجار بیان داشت: هر اندازه در مباحث تربیتی بحث شود، تصمیمات منطقی تری در این زمینه انجام می شود.
استاندار کرمان در خصوص اسکان مسافران نوروزی سال 92 ادامه داد: اسکان مسافران نوروزی کاری دولتی است و با امکانات دولت نیز انجام میشود، لذا اسکان در مدارس تنها برای مسافران فرهنگی نیست و سایر افراد نیز می توانند از اسکان در مدارس استفاده کنند.
نجار با اشاره به اینکه جلسه مشترک شورای برنامهریزی استان کرمان هفته آینده در شهرستان بم برگزار می شود، گفت:در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای آموزش و پرورش برنامههای کلیدی خود را مطرح خواهند کرد.
وی در پایان جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان پیشنهاد کرد که از معلمین و دانش آموزان در جلسات شورای آموزش و پرورش استان، شهرستانها و بخشها به تناسب منطقه از مدیران دعوت شود و دانش آموزان مقطع دبیرستان در سفرهای استانی با گروه های استانداری یا فرمانداری حضور یابند تا با سیستم آموزشی کشور آشنا شوند.
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