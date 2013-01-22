شرایط ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در لنگرود باید بیشتر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابراهیم پور صبح امروز در کارگروه سرمایه گذاری شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری لنگرود افزود: با توجه به شرایط و پتانسیل های موجود باید تلاش کرد تا با ایجاد زیر ساخت مناسب، شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری و هدایت سرمایه گذاران به این منطقه شرایط اقتصادی مردم را افزایش و در ایجاد اشتغال کمک کرد.

وی همچنین به هدف تشکیل ستاد سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهارداشت: هدف از ایجاد این ستاد رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران و شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی متناسب با شرایط اجتماعی است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار لنگرود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب که امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند، گفت: استفاده از تولیدات ملی باعث رونق بازار کار، جذب و چرخش سرمایه داخلی خواهد شد.

وی افزود: این شعار راهبردی اصلی ترین راهگشای موضوع اشتغال و جذب نیروهای کارجو و از سوی دیگر اتکای مردم به مصرف کالاها و تولیدات داخلی کشور است.

ابراهیم پور در ادامه توجه خاص به اشتغال، تولید و فراهم کردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه های داخلی را از مهمترین رویکردهای مسئولان اجرایی این شهرستان در سال جاری عنوان کرد.