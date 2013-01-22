"رابین فن پرسی" از عملکرد خودش در منچستریونایتد انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابین فن پرسی" در این فصل از رقابت‌ها 18 گل در لیگ برتر برای من یونایتد به ثمر رسانده و چهار گل هم در رقابت‎های دیگر و در حال حاضر برترین گلزن فوتبال انگلستان به حساب می آید. با وجود عملکردعالی که شامل 10 گل در 10 بازی می شود، این مهاجم 29 ساله هلندی می‎گوید می‎بایست بهتر از این می‌بوده است.

فن پرسی گفت: می بایست در 10 بازی گذشته 14 یا 15 گل می زدم. من دست کم چهار، پنج گل کم زده‎ام. این واقعا خوب نیست. چنانچه شما باور داشته باشید که اوضاع خوب است آن وقت افت می‌کنید.

وی افزود: اگر به همه بازی‎هایی که در این فصل انجام داده ام نگاهی بیندازم می‎بینم که باید در بیشتر آنها عملکرد بهتری می‎داشتم زیرا در هر بازی بیش از یک شانس نصیب من شده اما من فقط یک گل زده ام.

وی پس از جدایی از آرسنال هنوز به ورزشگاه "امارات" بازنگشته است و بازگشت این مهاجم به آنجا می‎تواند فریادهای اعتراض‌آمیز هواداران این تیم را در پی داشته باشد. اگرچه فن پرسی می‌گوید تصمیم درستی گرفته است.

وی گفت: اگر شما به دو ماه گذشته نگاه کنید به همه چیز پی خواهید برد. وقتی در سال 2004 به آرسنال رفتم چیزهایی را از دنیس برکمپ و تیه‎ری آنری دیدم که هرگز در زندگی ام ندیده بودم. اکنون دوباره چیزهای جدیدی می‎بینم و این موضوع واقعا مرا خوشحال می‎کند.

فن پرسی گفت: شبیه این است که یک بچه وارد مغازه شیرینی فروشی شود. "بله این خوبه، اینم عالیه، اینم می‎تونه جالب باشه، حالشو ببر." همه این چیزهای کوچک می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. این احساس به من دست می دهد که دورتادورم قهرمانان حضور دارند.