لزوم اختصاص بودجه برای بازسازی بم/تکمیل پروژه های نیمه تمام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار بم اظهارداشت: روند بازسازی شهر بم پس از بروز زمین لرزه سال 82 نمونه ای عینی از همبستگی و اتحاد برای رفع مشکل مردم بم بود.

وی با اشاره به خدمات چشمگیر در جریان بازسازی شهر بم گفت: امروز بم یکی از مقاومترین شهرهای ایران در مقابل زمین لرزه است با این وجود این شهر و بروات برای تکمیل بازسازی به اعتباری معادل 700 میلیارد ریال نیاز دارد.

وی با اشاره به همکاریهای دولت برای اختصاص این اعتبار گفت: به دلیل ساخت و سازهای متمرکز در بم و بروات ساخت و سازها هم اکنون کم شده و به همین دلیل عوارض و درآمد برای شهرداری به حداقل رسیده است.

فرماندار بم به اختصاص 220 میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت و بهسازی معابر اشاره کرد و گفت: کوچه ها و معابر خاکی شهر باید هر چه زودتر آسفالت شود.

وی با اشاره به وجود برخی پروژه های نیمه تمام در بم گفت: این پروزه های نیمه تمام به خصوص مساجد و ادارات نیمه تمام برای تکمیل نیاز به توجه ویژه دارند که پیگیریهای مسئولان استان و نمایندگان مجلس در این خصوص در حال انجام است.

در این مراسم علیرضا ریاضی به عنوان شهردار جدید شهر بم معرفی و از زحمات خدامراد جزینی قدردانی شد.