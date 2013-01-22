به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی عصر دوشنبه در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان بااشاره به مشارکت دانشآموزان در طراحی و اجرای برنامههای ستاد دهه فجر گفت: ستادهای دهه فجر دانشآموزی باید با مسئولیت دانشآموزان تشکیل شود و معلمان نیز هدایت و نظارت آنها را به عهده بگیرند.
وی ضرورت آشنایی دانشآموزان با دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به ویژه در مقطع دبیرستان ضروری دانست و افزود: فرهنگیان و دانشآموزان پیکهای فرهنگی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی هستند.
صدفی گفت: آشنایی و شناخت دانش آموزان با آرمان های انقلاب و مشارکت دادن دانش آموزان در بحث های دهه فجر ضروری است.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان تصریح کرد: یک بخش از اصول و معیارهای که برای ایام دهه فجر در نظر گرفتهایم محتوایی شامل تبیین برکات، ترویج آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
صدفی با اشاره به بخش دوم افزود: برنامهها تحکیم ارکان انقلاب اسلامی از جمله تحکیم جایگاه ولایتفقیه در جامعه، تبیین پیشرفتها و کارآمدی نظام در بخشهای مختلف است که امروزه هم شاهد توطئههای داخلی و خارجی هستیم.
وی در پایان تصریح کرد: پرهیز از اسراف در برنامهها، توجه به روستاها و عشایر و تشکیل ستادهای روستایی بسترسازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات با رعایت پرهیز از تبلیغات سیاسی و جناحی و مشارکت اقلیتهای مذهبی از جمله دیگر سیاستهای اجرایی ستاد است.
نظر شما