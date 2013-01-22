کلاله الگوی وحدت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزلسفلو صبح سه شنبه در جمع مدیران شهرستان افزود: هر چه وحدت بیشتر باشد، پیشرفت نیز بیشتر خواهد بود.

وی اظهار داشت: دشمنان از حرکت رو به جلو نظام و مردم ما ناراحت هستند و در طول 33 سال با حرکتهای مختلف سعی کردند این انقلاب را نابود کنند.

وی عنوان کرد: حضور مردم، رهبری امام راحل و مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری سبب شد تا دشمنان در برنامه هایشان همواره شکست خورده باشند.

قزلسفلو با اشاره به انتخابات آتی گفت: برای اولین بار انتخابات بصورت تجمیع و انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها برگزار می شود.

سرپرست فرمانداری کلاله یادآور شد: در انتخابات سال 88 دشمنان دست به دست به هم داده بودند تا انتخابات را برهم زنند و از شگرد تقلب استفاده کرده بودند که با روشنگری مقام معظم رهبری مردم متوجه فتنه شدند.

وی افزود: بطور حتم باز هم دشمنان از هر برنامه ای برای آسیب زدن بهره می گیرند و برای برگزاری انتخابات خوب نیاز به حضور حداکثری و انتخابات سالم داریم.

وی گفت: هفته وحدت و دهه فجر زمینه مناسبی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.