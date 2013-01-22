رتبه های برتر جشنواره خوارزمی در کرمان تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی عصر دوشنبه در نهمین جلسه شورای آموزش و پررش استان کرمان اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان از شش حوزه تشکیل شده است که شامل کرمان، گلباف، راین، چترود، ماهان و شهداد است .

رضایی افزود: در سال گذشته 12 جلسه شورای شهرستان و یک جلسه فوق برنامه را با 63 مصوبه برگزار کردیم که 82 درصد شامل 52 مصوبه اجرایی شده است .

وی با اشاره به جلسات شورای آموزش و پرورش ادامه داد: این جلسات در آموزش و پرورش یا در مدارس برگزار می شود .

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو استان کرمان بیان داشت: بسیاری از مشکلات حوزه آموزش و پرورش شهرستان در شورا مطرح و پیگیری و حل می شود .

رضایی در ادامه گفت: یکی از موارد تفاهم با مسئولان مربوطه حوزه انرژی به منظور جلوگیری از قطع آب، برق و گاز مدارس بوده است .