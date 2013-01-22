رتبه های برتر جشنواره خوارزمی در کرمان تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی عصر دوشنبه در نهمین جلسه شورای آموزش و پررش استان کرمان اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمان از شش حوزه تشکیل شده است که شامل کرمان، گلباف، راین، چترود، ماهان و شهداد است.
رضایی افزود: در سال گذشته 12 جلسه شورای شهرستان و یک جلسه فوق برنامه را با 63 مصوبه برگزار کردیم که 82 درصد شامل 52 مصوبه اجرایی شده است.
وی با اشاره به جلسات شورای آموزش و پرورش ادامه داد: این جلسات در آموزش و پرورش یا در مدارس برگزار می شود.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو استان کرمان بیان داشت: بسیاری از مشکلات حوزه آموزش و پرورش شهرستان در شورا مطرح و پیگیری و حل می شود.
رضایی در ادامه گفت: یکی از موارد تفاهم با مسئولان مربوطه حوزه انرژی به منظور جلوگیری از قطع آب، برق و گاز مدارس بوده است.
این مسئول با اشاره به تشویق و تقدیر از دانش آموزان رتبه آور در جشنواره جوان خوارزمی و کنکور تصریح کرد: در این هفته از دانش آموزانی که در جشنواره جوان خوارزمی و کنکور رتبه های برتررا کسب کرده اند تقدیر می شود.
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