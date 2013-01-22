افتخارآفرینی شمشیربازی ساری در هفته دوم لیگ برتر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم شمشیر بازی ساری در رشته سابر با غلبه بر تیم برنجان بتن زاگرس توانست در نیم فصل عنوان سومی را کسب کند.

وی اظهار داشت: تیم شمشیر بازی ساری در رشته فلوره هم با دو بازی کمتر نسبت به رقبا و برد در مقابل تیم کریمان کویر و شکست مقابل برنجان بتن زاگرس در رده چهارمی جدول قرار گیرد.

رضایی فرح آبادی افزود: تیم شمشیر بازی ساری در رده بندی کلی در جایگاه دوم در بین 14 تیم قراردارد.

وی از درخشش تنها نماینده استان در مسابقات هفته دوم لیگ شمشیر بازی که در تهران دنبال شد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تیم پرقدرت اپه ساری در هفته دوم توانست تمام رقبای خود را شکست دهد و به تنهایی در جایگاه نخست قرار گیرد، اظهار داشت: تیم شمشیر بازی ساری توانست با درایت تمام، قوی ترین تیم ها و مدعیان شمشیر بازی کشور را مغلوب کند.

رضایی فرح آبادی به باخت تیم شمشیر بازی دانشگاه آزاد اسلامی که از مدعیان قهرمانی شمشمیر بازی کشور است اشاره کرد و یادآور شد: تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ شمشمیر بازی با اسلحه اپه توانست علاوه برغلبه به تیم دانشگاه آزاد، تیم قالیشویی برلیان یزد، برنجان بتن زاگرس و نیز امیدهای تهران را شکست دهد.