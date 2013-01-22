کاشت چغندر در اردبیل از انحصار خارج شود/ عدم تامین بذر مورد نیاز زارعان

قدیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر تولید چغندر صرفا در مرکز تهیه بذر انجام می شود و این در حالی است که به دلیل مشکلات موجود لازم است زارعان در تولید چغندر مشارکت داده شوند.

وی افزود: مرکز تهیه بذر چغندر سطح کشت خود را از پنج هزار هکتار به 500 هکتار کاهش داده و در ادامه کشاورزان با تجربه شاغل در این مرکز امنیت شغلی و معیشتی خود را در خطر می بینند.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی استان تاکید کرد: ضروری است این مرکز راهکار مناسبی برای اعاده حقوق کشاورزان ارائه کند.

وی با تاکید به ارزش کشاورزی کاشت چغندر قند در دشت اردبیل، اضافه کرد: مرکز تولید بذر چغندر در طول فعالیت خود نتوانسته حتی بذر مورد نیاز استان را تامین کند.

نوری با بیان اینکه کاشت چغندر قند در بخشی از سطح کشت سیب زمینی استان می تواند این ضعف را برطرف کند، متذکر شد: استفاده از زمینهای زراعی سیب زمینی برای تولید چغندر می تواند تولید سیب زمینی و چغندر در استان را تعدیل کند.

50 درصد بذر چغندر وارداتی است

به گفته رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی استان هم اکنون 50 درصد بذر چغندر قند از طریق واسطه ها به استان وارد می شود.

وی با انتقاد از عدم کنترل این مهم، تصریح کرد: این واسطه ها به دنبال منافع شخصی هستند و هدفی جز حذف کاشت چغندر قند در استان را ندارند.

نوری اضافه کرد: این در حالی است که خروج از انحصار و دخالت کشاورز در کاشت این محصول موجب توسعه اشتغال زایی و کشاورزی منطقه خواهد شد.

وی تاکید کرد: اردبیل شرایط اقلیمی مناسبی برای تولید چغندر داشته و ضروری است به منظور قوت گرفتن طرحهای این حوزه برنامه ریزی های مدونی صورت گیرد.

نوری معتقد است برنامه های اجرایی باید واردات بذر به استان را محدود و در ادامه زمینه تولید بذر در استان برای استفاده داخلی و صادرات به استانهای دیگر را فراهم کند.